Embajador de Alemania responde: ¿Qué oportunidades laborales hay para los venezolanos en su país?

Suscríbete a nuestros canales

El Embajador de Alemania en Caracas, el Dr. Volker Pellet, sostuvo un encuentro a través de las redes sociales de la misión diplomática para responder las dudas más frecuentes de la población venezolana.

Durante una sesión de preguntas, el diplomático de carrera y abogado de formación destacó el interés de su nación en captar talento profesional debido a la situación actual del mercado de trabajo europeo.

Una de las principales revelaciones del embajador se centró en la necesidad de incorporar personal extranjero al sistema productivo alemán. Según explicó el Dr. Pellet en la cuenta de la Embajada alemana, este país atraviesa un periodo de alta demanda laboral donde el perfil del trabajador venezolano es valorado positivamente.

“Tenemos una enorme demanda para mano de obra calificada en Alemania. Los venezolanos son muy bienvenidos”, afirmó el diplomático, quien puntualizó que existe un sector prioritario para el cual ese busca especialistas de manera constante, como son los ingenieros en sistema.

Recursos para la postulación y trámites

Para canalizar este interés, el embajador instó a los interesados a utilizar los canales oficiales de la embajada. Señaló que toda la información necesaria sobre el marco legal para trabajadores, incluyendo detalles sobre becas, visas y nacionalidad, se encuentra centralizada en su portal digital.

Los aspirantes pueden consultar los requisitos técnicos y legales en la sección de Servicios Consulares de la página web oficial. Para consultas que requieran una atención personalizada o presenten dudas específicas, la misión diplomática ha puesto a disposición el correo electrónico konsulat@cara.diplo.de.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube