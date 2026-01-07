Enero es el mes de las ofertas: conozca los descuentos de la temporada en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante el mes de enero, algunas tiendas por departamento y otros comercios ofrecen a sus clientes ofertas especiales por la temporada.

Una de las empresas que se caracteriza por lanzar descuentos durante el primer mes del año es Tiendas Beco, con sus Grandes Ofertas de Temporada conocidas como GOS por sus clientes.

"¡Termina el año y empiezan nuestras promociones! Becorriendo a nuestras tiendas y disfruta de hasta 50% de descuento en mercancía seleccionada", anunciaron en su cuenta de Instagram, donde detallaron que las rebajas se mantendrán hasta el 11 de enero.

Tiendas Beco precisó en la red social que tendrían ofertas del 40 % en almohadas y del 30 % en toallas Ama de Casa.

Otro negocio que ofrece promociones al comienzo del año es Tiendas Gina.

"El TAG de enero ya está disponible en Tiendas Gina. ​Disfruta del 30 % y 50 % de descuento en todos los departamentos identificados con la Tarjeta Amarilla. ¡Ven por tus favoritos hoy mismo!", indicaron en Instagram.

También detallaron que estos descuentos se mantendrán durante todo el mes de enero en todas sus sucursales.

Los usuarios que quieran disfrutar de las ofertas especiales de enero en Venezuela pueden consultar las cuentas de las tiendas de sus preferencias en las redes sociales.

