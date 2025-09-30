GTU: conoce los requisitos para legalizar documentos universitarios de manera gratuita

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de legalización de documentos universitarios a través de la Oficina de Gestión de Trámites Universitarios (GTU) sigue siendo un servicio esencial para los egresados que buscan validar sus títulos y notas académicas, ya sea para trámites nacionales o internacionales.

Es importante que los ciudadanos conozcan los requisitos específicos para realizar este trámite de manera gratuita y eficiente.

Para iniciar la legalización, el egresado debe asegurarse de que sus documentos cumplan con una serie de pautas que garantizan su autenticidad y validez ante la GTU.

Aunque el proceso puede variar ligeramente, los requisitos fundamentales giran en torno a la preparación y certificación previa de los documentos por parte de la universidad de origen.

Si eres titular

Original y copia de la cédula de identidad vigente

Original y copia de todos los documentos universitarios a legalizar

Si eres apoderado

Debes presentar original y copia de cédula de la cédula del titular.

Original y copia de los documentos a legalizar

Y si eres familiar directo debes presentar la copia y original de la partida de nacimiento.

Requisitos clave para la legalización gratuita

Para que el trámite de legalización se desarrolle sin contratiempos, los usuarios deben verificar que los siguientes documentos y pasos se hayan completado correctamente:

Documentos Certificados: El título universitario, las notas certificadas y el pensum de estudios deben estar previamente certificados y firmados por las autoridades competentes de la institución de educación superior (Rectoría, Secretaría o el área de Registro y Control de Estudios). Registro de Título: Es fundamental que el título profesional esté registrado ante el Registro Principal correspondiente, ya que la GTU solo legaliza documentos que han pasado por este proceso civil. Cita y Solicitud: El egresado debe contar con la debida solicitud o cita generada a través del sistema en línea de la GTU (si aplica), siguiendo el procedimiento establecido en la plataforma.

Se reitera la importancia de que los interesados consulten el portal oficial de la GTU o se dirijan a su oficina de atención para confirmar cualquier cambio en los procedimientos o requisitos, ya que una correcta preparación de los documentos es clave para que el proceso se mantenga gratuito y expedito.

