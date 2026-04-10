HONOR Magic8 Lite llega a Venezuela: El dispositivo que rompió el Guinness World Records a la caída a mayor altura de un smartphone

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HONOR, el proveedor global líder en dispositivos inteligentes, anuncia el lanzamiento oficial en el mercado venezolano del HONOR Magic8 Lite. Este dispositivo marca un hito histórico en la industria al ostentar el título de Guinness World Records, por la caída a mayor altura de un smartphone, logrando sobrevivir intacto a un impacto desde los 6.133 metros. Diseñado para quienes desafían los límites, el equipo combina una robustez de grado industrial con la batería más grande de su categoría.

Una ingeniería diseñada para lo imposible, el HONOR Magic8 Lite no solo promete durabilidad, la certifica a niveles nunca vistos en la telefonía móvil. Su reconocimiento por parte de Guinness World Records se complementa con innovaciones técnicas que lo posicionan como el líder en resistencia del segmento:

Certificación IP69K: A diferencia de los estándares convencionales, el Magic8 Lite cuenta con certificación IP69K, lo que garantiza resistencia total no solo a inmersiones, sino a chorros de agua a alta presión y temperaturas extremas.

Estructura blindada de 6 capas: Equipado con tecnología de amortiguación de cuarta generación, el dispositivo está diseñado para absorber impactos y sobrevivir a caídas cotidianas de hasta 2.5 metros sobre superficies duras.

Pantalla de ultra-visibilidad: Integra un panel con brillo pico de 6000 nits, permitiendo una visualización impecable bajo la luz solar directa, protegida por un cristal templado de alta resistencia.

Autonomía revolucionaria de hasta 3 días, para el usuario venezolano, la conectividad ininterrumpida es vital, este smartphone incorpora una batería de 8300 mAh con tecnología de silicio-carbono. Esta capacidad permite hasta tres días de uso continuo con una sola carga y ofrece la versatilidad de carga reversible alámbrica de 7.5W, funcionando como una fuente de energía para otros dispositivos en situaciones de emergencia.

Fotografía e Inteligencia Artificial, el dispositivo potencia la creatividad a través de su sistema de Cámara AI de 108MP, que incluye funciones avanzadas de edición como el Borrador AI y la capacidad de realizar fotografía subacuática. Todo esto es impulsado por el procesador Snapdragon 6 Gen 4, asegurando un rendimiento fluido tanto en productividad como en entretenimiento.

Disponibilidad y Puntos de Venta

El HONOR Magic8 Lite, está disponible desde hoy en la tienda Honor ubicada en Centro Comercial Sambil de Valencia, y tiendas aliadas en todo el territorio nacional. El precio de lanzamiento será a partir de los USD $350 y puede ser adquirido con una inversión inicial de 10% en aplicaciones como Krece, Weppa, QuickOffer y Cashea en alianza con Al Giorno Tecnología.

Acerca de HONOR

Establecida en el 2013, HONOR es una empresa líder mundial en el ecosistema de dispositivos con inteligencia artificial. Se compromete a revolucionar las interacciones entre las personas y los dispositivos para conectar el ecosistema de la inteligencia artificial con todos los consumidores en la era de la inteligencia artificial y más allá. La empresa se esfuerza por abrir las fronteras industriales a través de una colaboración abierta y fluida para co-crear un ecosistema de intercambio de valor con socios industriales. Con una innovadora cartera de productos que abarca teléfonos con IA, ordenadores, tabletas, dispositivos wearables y mucho más, HONOR tiene como objetivo empoderar a todas las personas, permitiéndoles abrazar el nuevo mundo inteligente.

Para más información, de favor visita el sitio web oficial de HONOR en https://www.honor.com/latam/ o las redes sociales de la marca: Instagram: @honor.ve, @honorstore.ve. TikTok: @honor.ve

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