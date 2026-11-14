IFE anuncia horario especial para este 17 de noviembre: así funcionará la ruta para los Valles del Tuy

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), anunció recientemente un cambio de horario especial para el partido de béisbol entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

La medida beneficia a todos los fanáticos del clásico de los eternos rivales que viajan desde Caracas hasta los Valles del Tuy.

El servicio del tren en la ruta Caracas a Cúa cuenta con una extensión oficial para asegurar el retorno de los asistentes al finalizar el juego. La salida del último tren opera de manera extraordinaria para facilitar el traslado masivo de los seguidores del deporte.

Horario especial del IFE para el clásico de béisbol

La salida del último tren desde la estación Libertador Simón Bolívar en Caracas hasta Cúa se fija para la 1:00 a.m. El ajuste responde a la gran cantidad de personas que asisten al Estadio Monumental Simón Bolívar para disfrutar del juego de los Leones contra el Magallanes.

Ruta y traslado seguro

Los habitantes de los Valles del Tuy cuentan con una opción de transporte confiable para regresar a sus hogares tras el evento deportivo. Las autoridades garantizan la seguridad y el orden en las instalaciones ferroviarias durante toda la jornada nocturna.

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