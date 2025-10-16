Ingreso por Guerra Económica a jubilados: monto en bolívares a cobrar en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Entre el 17 y el 18 de octubre, el Sistema Patria estaría iniciando la entrega del Ingreso por Guerra Económica destinado a los jubilados de la administración pública.

El monto del bono se ajustará al incremento del dólar oficial, por lo que superará el valor pagado en septiembre. Los beneficiarios recibirán la confirmación, vía mensaje de texto a través del número 3532 y por la aplicación veMonedero.

Monto aproximado a pagar a jubilados

Este mes, se espera que los beneficiarios reciban un aproximado de 22.400 bolívares, lo que equivale a unos 112 dólares a la tasa actual del Banco Central de Venezuela.

Conozca los bonos y montos que entrega Patria este 16 de octubre

En las últimas horas, la billetera del Sistema Patria comenzó a entregar una serie de pagos entre los que figuran:

Ingreso contra la Guerra Económica de 23.880 bolívares.

de 23.880 bolívares. Bonificación de Fin de Año de 3.980 bolívares.

Para activar los pagos en el Sistema Patria, los usuarios y usuarias registrados deben seguir los siguientes pasos:

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', una vez recibida la notificación de asignación.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

¿Cómo denunciar cobros por asignar bonos y a quiénes los reciben?

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después, seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic en “denunciar”.

