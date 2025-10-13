Ingreso por Guerra Económica: monto a cobrar por los trabajadores públicos en octubre

Suscríbete a nuestros canales

Entre los días 13 y 15 de octubre, el Sistema Patria comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los trabajadores activos de la administración pública.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de septiembre, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar: Bs 23.200 ($120).

Según el cronograma mensual, el resto de los pagos para el mes de octubre se realizarían extraoficialmente en las fechas que le presentamos a continuación:

El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: viernes 17 de octubre, cobrarán 112 dólares indexados a la tasa oficial del BCV.

que no recibe el cestaticket: cobrarán 112 dólares indexados a la tasa oficial del BCV. Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: martes 21 de octubre, cobrarán 50 dólares indexados.

Pago de aguinaldos: conozca los detalles

En los próximos días también está prevista la asignación a través del Sistema Patria del pago del primer mes de aguinaldos que corresponde al mes de octubre.

La asignación forma parte de la fórmula del 1.° de octubre con el inicio de la Navidad que anunció el Ejecutivo Nacional.

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea liberado en las próximas horas.

Durante octubre de 2024, el primer mes de aguinaldos se entregó el día 10 a los trabajadores activos y jubilados de la administración pública en Venezuela.

Se espera que los aguinaldos sean cancelados durante las mismas fechas en las que tradicionalmente se han entregado.

En este caso y para el mes en curso sería de la siguiente manera: Primer mes de aguinaldos: entre el 10 y 15 de octubre.

