INTT anuncia cronograma de operativos para trámites de vehículos del 15 al 18 de septiembre

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activará una serie de jornadas especiales para la tramitación y regularización de documentos vehiculares entre el 15 y el 18 de septiembre de 2026.

La iniciativa busca acercar la atención institucional a los usuarios en distintas regiones del país, facilitando la gestión de licencias, traspasos y revisiones sin necesidad de trasladarse a las sedes principales.

Cronograma de operativos para trámites de vehículos del 15 al 18 de septiembre INTT

En el estado Lara, las comisiones del organismo prestarán servicio los días 15 y 17 de septiembre en el peaje El Cardenalito, ubicado en la autopista Cimarrón Andrasote de la parroquia Santa Rosa, municipio Iribarren.

Adicionalmente, el 17 de septiembre desplegarán un punto de atención en la comunidad Guayamure, específicamente en la quinta Familia Moreno.

Por su parte, en el estado Aragua la jornada se llevará a cabo el 16 de septiembre en la calle Libertador de Barbacoas, municipio Urdaneta, dentro de la sede del PSUV.

La programación incluye también al estado Zulia el próximo 16 de septiembre en el auditorio del Liceo Carmen Ferrer Ortiz de Sinamaica, municipio Guajira.

Finalmente, en el estado Bolívar, los operativos iniciarán el 15 de septiembre en la Sala de Autogobierno El Tamarindo del sector Alta Vista en Puerto Ordaz, continuando el 17 de septiembre en la Sala de Autogobierno Salto Ángel de la comuna Cerro Roberto en Alta Vista, y culminando una fase extendida el 22 de septiembre en el edificio Ferrocasa del Centro de Puerto Ordaz, cerca del parque Cachamay.

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