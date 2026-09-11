INTT anuncia parada temporal de sus servicios digitales: conoce las fechas y horarios

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció la suspensión temporal de los trámites vehiculares en su plataforma digital.

A través de sus redes sociales, el INTT explicó en un comunicado que la medida responde a la ejecución de un mantenimiento programado en su red tecnológica con el objetivo de optimizar los procesos del sistema y garantizar un servicio más eficiente.

Las labores de actualización en el portal web comenzarán a partir del viernes 11 de septiembre a las 3:00 p.m. y se extenderán hasta el lunes 14 de septiembre a las 7:30 a.m.

Durante este período, la gestión de solicitudes, la renovación de documentos y los pagos en línea permanecerán inactivos.

Suspensión temporal de trámites en línea

La institución precisó que el sistema informático permanecerá fuera de servicio de forma continua durante el fin de semana mientras los equipos técnicos ejecutan la optimización de los servidores.

Entre los trámites que no se podrán gestionar durante la parada figuran:

Emisión y renovación de licencias para conducir en sus distintos grados.

Registros originales, traspasos y duplicados de títulos de vehículos.

Cancelación de aranceles y tasas mediante la pasarela de pago digital.

Solicitud y asignación de citas para atención presencial en las sedes regionales.

Llamado a tomar previsiones

El INTT agradeció la comprensión de los usuarios ante la interrupción temporal del servicio.

Asimismo, el organismo exhortó a los ciudadanos a tomar las previsiones correspondientes y planificar sus gestiones vehiculares a partir de la mañana del lunes 14 de septiembre, momento en el que la plataforma restablecerá su funcionamiento regular.

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