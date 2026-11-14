INTT realizará operativo especial en Chacao: estos son los trámites disponibles este 16 de noviembre

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), junto con el Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME), organizará una jornada especial este lunes 16 de noviembre en el municipio Chacao, estado Miranda.

El operativo, denominado «Ponte al Día con tu Vehículo», se desarrollará en la Torre Europa, piso 7, ubicada en la avenida Francisco de Miranda.

Los organizadores informaron que la atención comenzará a las 8:00 am y finalizará a la 1:00 pm, con entrada gratuita para todos los interesados.

Estos son los trámites que ofrecerá el operativo

Durante la jornada, los asistentes podrán solicitar servicios relacionados con licencias de conducir, registros y documentación vehicular. Entre las gestiones anunciadas destacan la renovación y emisión de licencias por primera vez, los traspasos y las experticias técnicas de vehículos. También estarán disponibles otros procedimientos, entre ellos:

Asignación de placas y trámites por placas hurtadas.

Registro original de vehículos.

Cambio de características.

Registro de RCV.

Expedición de certificados médicos.

Horario y ubicación de la jornada especial

La convocatoria está dirigida a conductores y propietarios de vehículos que necesiten actualizar sus documentos o realizar alguna de las gestiones contempladas en el operativo.

Para participar, los ciudadanos podrán acudir directamente al lugar durante el horario establecido, sin pagar entrada.

Con esta iniciativa, FONPYME y el INTT buscan acercar distintos servicios de transporte terrestre a los ciudadanos mediante una jornada concentrada en un mismo espacio.

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