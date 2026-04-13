Jornada de entrega de bolsas de proteínas a trabajadores públicos: abril 2026

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Más de 3.000 trabajadores de la administración pública adscritos al Ministerio de Comunas, fueron beneficiados durante una jornada de entrega de alimentos.

A la actividad, que tuvo lugar este 12 de abril, en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, en Caracas, acudieron sus trabajadores de La Guaira, Caracas y Miranda, a recibir esta bolsa de proteína que contenía: 4 pollos, un jamón, una mortadela, pernil y un paquete de salchichas.

"La jornada forma parte de las acciones orientadas a atender a la clase trabajadora, reconociendo su papel en el funcionamiento diario del Ministerio y en el impulso del Poder Popular", expresó el Ministerio de Comunas.

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