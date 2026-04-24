La ciberseguridad es un pilar fundamental de la continuidad operativa

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En Bancamiga, la ciberseguridad es un pilar medular de la continuidad operativa y de su reputación. En un ecosistema donde la confianza es el activo más valioso, proteger la integridad de los datos es una exigencia estratégica de negocio.

Para el Director Ejecutivo de Tecnología, Procesos y Seguridad de la Información de Bancamiga, Sergio Saggese, la transformación digital es un cambio en los modelos de negocio y una necesidad para competir hoy en los mercados. Sin embargo, la acelerada transformación digital ha ampliado el campo de exposición a los ciberataques. Son perpetrados de manera muy sofisticada, dirigidos principalmente a bloquear operaciones críticas para exigir rescates, con técnicas que utilizan la Inteligencia Artificial para emular voces o plataformas bancarias legítimas.

Durante la conferencia “Manejando la era digital: implicación en la ciberseguridad para las empresas”, dictada este miércoles a estudiantes de la Universidad Monteávila, Saggese dijo que todos los días hay ataques y las empresas deben protegerse. Hay que entender que hay amenazas y cuáles son esas amenazas.

“La ciberdelincuencia se aprovecha del error humano por acción u omisión, de las malas configuraciones y de códigos vulnerables. Hay ataques dirigidos que se valen de conexiones de terceros y dispositivos interconectados, que sirven como puerta de entrada a redes internas. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”, indicó.

Expresó que la transformación digital es inevitable para ofrecer servicios ágiles, personalizados y competitivos que se estructuran de forma segura desde el diseño sobre cuatro pilares: la adopción de la nube, la IA, el Internet de las Cosas y la analítica del dato.

Para blindar a una organización es necesario pasar de un enfoque reactivo a una postura proactiva y defensiva. Partir de la premisa de nunca confiar, siempre verificar. Cada solicitud de acceso, ya sea desde dentro o fuera de la red, debe ser autenticada, autorizada y validada constantemente. También es clave la capacitación continua a colaboradores y aliados, con contenidos dirigidos a los clientes. Hay que fortalecer la capacidad de monitoreo y prepararse para el momento del ataque.

Sostuvo Saggese que debe haber un proceso global e integral para manejar la ciberseguridad y es allí donde destaca el enfoque de ciber resiliencia o esa capacidad de una organización para anticipar, resistir, enfrentar y recuperarse de ataques cibernéticos adversos.

“Es fortalecer la capacidad de la empresa para resistir y responder. La ciber seguridad no solo se trata de resistir sino de navegar en la tormenta”.

Los asistentes a la conferencia, en su mayoría estudiantes de la Facultad de Ingeniería que cursan los primeros semestres de sus carreras, agradecieron con palabras y aplausos los conceptos emitidos por Saggese, porque contribuyen con su formación de una manera integral.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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