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La ciberseguridad es un pilar fundamental de la continuidad operativa

Para el Director Ejecutivo de Bancamiga, Sergio Saggese, hoy la pregunta no es "si seremos atacados", sino ¿qué tan rápido detectaremos, responderemos y nos recuperaremos ante un intento de ataque?

Por 2001online
Viernes, 24 de abril de 2026 a las 11:10 am
La ciberseguridad es un pilar fundamental de la continuidad operativa
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En Bancamiga, la ciberseguridad es un pilar medular de la continuidad operativa y de su reputación. En un ecosistema donde la confianza es el activo más valioso, proteger la integridad de los datos es una exigencia estratégica de negocio.

Para el Director Ejecutivo de Tecnología, Procesos y Seguridad de la Información de Bancamiga, Sergio Saggese, la transformación digital es un cambio en los modelos de negocio y una necesidad para competir hoy en los mercados. Sin embargo, la acelerada transformación digital ha ampliado el campo de exposición a los ciberataques. Son perpetrados de manera muy sofisticada, dirigidos principalmente a bloquear operaciones críticas para exigir rescates, con técnicas que utilizan la Inteligencia Artificial para emular voces o plataformas bancarias legítimas.

Durante la conferencia “Manejando la era digital: implicación en la ciberseguridad para las empresas”, dictada este miércoles a estudiantes de la Universidad Monteávila, Saggese dijo que todos los días hay ataques y las empresas deben protegerse. Hay que entender que hay amenazas y cuáles son esas amenazas.

“La ciberdelincuencia se aprovecha del error humano por acción u omisión, de las malas configuraciones y de códigos vulnerables. Hay ataques dirigidos que se valen de conexiones de terceros y dispositivos interconectados, que sirven como puerta de entrada a redes internas. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”, indicó.

Expresó que la transformación digital es inevitable para ofrecer servicios ágiles, personalizados y competitivos que se estructuran de forma segura desde el diseño sobre cuatro pilares: la adopción de la nube, la IA, el Internet de las Cosas y la analítica del dato.

Para blindar a una organización es necesario pasar de un enfoque reactivo a una postura proactiva y defensiva. Partir de la premisa de nunca confiar, siempre verificar. Cada solicitud de acceso, ya sea desde dentro o fuera de la red, debe ser autenticada, autorizada y validada constantemente. También es clave la capacitación continua a colaboradores y aliados, con contenidos dirigidos a los clientes. Hay que fortalecer la capacidad de monitoreo y prepararse para el momento del ataque.

Sostuvo Saggese que debe haber un proceso global e integral para manejar la ciberseguridad y es allí donde destaca el enfoque de ciber resiliencia o esa capacidad de una organización para anticipar, resistir, enfrentar y recuperarse de ataques cibernéticos adversos.

“Es fortalecer la capacidad de la empresa para resistir y responder. La ciber seguridad no solo se trata de resistir sino de navegar en la tormenta”.

Los asistentes a la conferencia, en su mayoría estudiantes de la Facultad de Ingeniería que cursan los primeros semestres de sus carreras, agradecieron con palabras y aplausos los conceptos emitidos por Saggese, porque contribuyen con su formación de una manera integral.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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