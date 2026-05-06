Feria

Mercado popular en Caracas el 9 de mayo: bolsas de comida con 12 productos

Habrá colchones inflables, pintacaritas, así como música y animación especial

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 08:46 am
Mercado popular en Caracas el 9 de mayo: bolsas de comida con 12 productos
REFERENCIAL

En la avenida Intercomunal del Valle, Calle 14, realizarán el próximo sábado 9 de mayo una jornada de "Mercado a Cielo abierto Leales a Nuestra Tierra”.

De acuerdo con la cuenta de Instagram Venezuela Siempre Vence, la actividad será desde las 9 am hasta las 3 pm.

¿Cuánto costarán los productos?

El combo de alimentos contará con los siguientes productos: 

  • Harina: 3 kilogramos (kg).
  • Arroz: 1 kg.
  • Salsa de tomate: Una unidad.
  • Sardina: 2 sardinas.
  • Azúcar: 1 kg.
  • Sal: 1/2 kg.
  • Arvejas: 1 kg.
  • Aceite: 1 litro.
  • Pollo: 2.3 kg.

El combo completo tendrá un costo de 3.900 bolívares.

También habrá colchones inflables, pintacaritas, así como música y animación especial para las personas que asistan al mercado abierto. 

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América