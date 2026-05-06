Mercado popular en Caracas el 9 de mayo: bolsas de comida con 12 productos

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En la avenida Intercomunal del Valle, Calle 14, realizarán el próximo sábado 9 de mayo una jornada de "Mercado a Cielo abierto Leales a Nuestra Tierra”.

De acuerdo con la cuenta de Instagram Venezuela Siempre Vence, la actividad será desde las 9 am hasta las 3 pm.

¿Cuánto costarán los productos?

El combo de alimentos contará con los siguientes productos:

Harina: 3 kilogramos (kg).

Arroz: 1 kg.

Salsa de tomate: Una unidad .

. Sardina: 2 sardinas.

Azúcar: 1 kg.

Sal: 1/2 kg.

Arvejas: 1 kg.

Aceite: 1 litro.

Pollo: 2.3 kg.

El combo completo tendrá un costo de 3.900 bolívares.

También habrá colchones inflables, pintacaritas, así como música y animación especial para las personas que asistan al mercado abierto.

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