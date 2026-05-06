Mercado popular en Caracas el 9 de mayo: bolsas de comida con 12 productos

En la avenida Intercomunal del Valle, Calle 14, realizarán el próximo sábado 9 de mayo una jornada de "Mercado a Cielo abierto Leales a Nuestra Tierra”.
De acuerdo con la cuenta de Instagram Venezuela Siempre Vence, la actividad será desde las 9 am hasta las 3 pm.
¿Cuánto costarán los productos?
El combo de alimentos contará con los siguientes productos:
- Harina: 3 kilogramos (kg).
- Arroz: 1 kg.
- Salsa de tomate: Una unidad.
- Sardina: 2 sardinas.
- Azúcar: 1 kg.
- Sal: 1/2 kg.
- Arvejas: 1 kg.
- Aceite: 1 litro.
- Pollo: 2.3 kg.
El combo completo tendrá un costo de 3.900 bolívares.
También habrá colchones inflables, pintacaritas, así como música y animación especial para las personas que asistan al mercado abierto.
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube