Operativo consular en Venezuela: jornada de pasaportes italianos del 6 al 8 de abril

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La agencia consular honoraria de Italia en Barinas anunció el inicio de una jornada especial de atención para la colectividad residente en la entidad y zonas adyacentes.

Desde este lunes 6 hasta el miércoles 8 de abril de 2026, la sede consular recibirá solicitudes para la renovación y emisión de pasaportes bajo una modalidad simplificada.

De igual modo, se enfatiza que los interesados pueden acudir al operativo sin cita previa.

El personal consular estará recibiendo los documentos en el siguiente bloque horario:

Días: Lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de abril.

Hora: Desde las 10:00 am hasta las 12:30 pm.

Requisitos obligatorios

De acuerdo con el reporte en redes sociales, para que la solicitud sea procesada con éxito, es indispensable presentar los recaudos completos:

Planilla de solicitud: Debe estar debidamente llena, pero sin firmar (la firma se realiza ante el funcionario).

Fotografías: Deben cumplir estrictamente con el formato indicado por las normas consulares italianas.

Información adicional: El listado detallado de documentos puede consultarse en el sitio web oficial.

La Agencia Consular enfatizó que, para dudas o información adicional, el único canal autorizado es el correo electrónico ac.italia.barinas@gmail.com.

Igualmente, se exhorta a la colectividad a no enviar mensajes por WhatsApp ni utilizar otros correos, ya que no serán procesados por esa vía.

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