Pagan bono de Semana Santa al personal docente: monto aquí

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Los trabajadores del sector educativo venezolano comenzaron a recibir las asignaciones económicas correspondientes al cierre del ciclo de nómina del tercer mes del año en curso.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación precisó que se hizo efectivo el pago de un bono de Semana Santa para docentes, el cual fue efectuado con un monto establecido y procesado de 12,50 bolívares.

Del mismo modo, de acuerdo con la actualización suministrada por @gremio_educativo a través de su cuenta en la red social Instagram, el proceso de pago se encuentra en ejecución para el cestaticket por un monto de 17.450 bolívares.

Asimismo, se han añadido los fondos correspondientes a becas y diversas primas establecidas por ley. Entre estas asignaciones resaltan el pago por jornada nocturna y el subsidio de cuidado infantil, además de otros conceptos administrativos.

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