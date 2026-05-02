Patria paga retroactivo del nuevo ingreso integral: estos son los montos

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El gobierno nacional está distribuyendo el retroactivo del nuevo ingreso integral anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, denominado como Incremento Salarial de los Trabajadores a través del Sistema Patria.

De acuerdo con el reporte emitido por el Canal Patria Digital, el monto depositado para los trabajadores activos de la administración pública es de 24.350 bolívares. Esta cifra equivale a 49,73 dólares, calculados según la tasa de cambio oficial vigente publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta asignación corresponde al mes de mayo de 2026 y está dirigida específicamente a los empleados del sector público.

Por su parte, el personal jubilado del sector público recibirá un pago de 17.045 bolívares, el cual representa un valor de 34,81 dólares, tomando como referencia la paridad cambiaria establecida por el ente emisor nacional.

Opciones para la disposición de fondos

Una vez que los recursos son acreditados en el monedero digital de la plataforma, los usuarios disponen de dos mecanismos principales para su uso. La primera opción consiste en la transferencia de los fondos hacia las cuentas bancarias personales registradas en el sistema.

La segunda alternativa permite el pago directo de bienes y servicios a través de la red de comercios que utilizan el sistema BiopagoBDV, sin necesidad de movilizar el dinero a una entidad financiera externa.

próximos pagos previstos

El calendario de pagos del Sistema Patria para el mes de mayo contempla el ajuste de otros estipendios sociales. Entre las asignaciones con nuevos montos destacan:

Bono Único Familiar y Complementario: Se estima que el pago supere los 7.543 bolívares, tras haber alcanzado los 7.095 bolívares el pasado 7 de abril. Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a trabajadores de nómina especial. Se proyecta una entrega inicial por encima de los 58.700 bolívares.

Sectores beneficiarios y pensiones

Los pagos especiales de corresponsabilidad abarcan a funcionarios de organismos estratégicos, tales como el Ministerio para la Defensa, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la Presidencia de la República, además de diversas instituciones de seguridad del Estado.

También se confirmó el pago de 130 bolívares correspondientes a la Misión 100% Amor Mayor.

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