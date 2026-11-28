La temporada navideña es una oportunidad para renovar los espacios del hogar, cambiar el color de las paredes y darle un aspecto diferente a la vivienda antes de las celebraciones de diciembre.

Quienes buscan alternativas para distribuir sus gastos también pueden recurrir a Cashea, plataforma que ofrece financiamiento para este tipo de compras.

En las opciones disponibles destacan productos económicos y pinturas de caucho mate, cuyos costos varían según la categoría, el tamaño del envase y las características del material.

¿Cuánto cuestan las pinturas por Cashea?

Polyder Polilatex Súper Económica: $23,17, con 15% de descuento.

Pintura MaxiGama Maxi Seda Clase B, galón: $31,94.

Pintura VP Colonial, cuñete de cuatro galones: $44,99, con 11% de descuento.

Pintura Arados Clase B, cuñete: $63,97.

Pintura Mate Lavable Clase A, cuñete: $66,99.

Los precios varían según el producto seleccionado, por lo que los compradores pueden comparar las presentaciones antes de elegir la pintura que mejor se adapte a sus necesidades. Además, las opciones cuentan con envíos gratuitos, dependiendo de cada tienda.

El beneficio de 0% de inicial aplica a los usuarios que alcanzan el nivel 6, mientras que el monto inicial requerido depende del nivel que tenga cada cliente.

Esta modalidad permite adquirir los productos y dividir el pago en cuotas, una alternativa para quienes desean adelantar las mejoras de su hogar sin desembolsar todo el dinero de una sola vez.

No obstante, es importante revisar los precios vigentes y las condiciones que ofrece Cashea antes de concretar la operación, pues estos pueden variar según el producto y el nivel del usuario.

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