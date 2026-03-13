Plan quirúrgico nacional: Así puede tramitar cirugías gratuitas a través de la Venapp

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Salud firmó convenio con aseguradoras del Estado para complementar atención quirúrgica de la población.

Estas cirugías son financiadas completamente por el gobierno nacional y son canalizadas mediante la plataforma VenApp y el Sistema Patria como canal exclusivo para tramitar intervenciones quirúrgicas de baja, mediana y alta complejidad.

Este mecanismo digital permite que el paciente cargue su infome médico y datos personales desde su celular.

La captación y priorización de los pacientes se realizará de manera directa a través de la VenApp del 1X10 del Buen Gobierno.

Igualmente resaltó que las clínicas privadas que se quieran sumar a este plan pueden hacerlo registrándose en la página web.

Estiman que estas cirugías de centros de salud privados se inicien la próxima semana.

Plan quirúrgico nacional

Las cirugías disponibles en el Plan quirúrgico nacional son

Las cirugías de baja complejidad, como hernias inguinales, umbilicales, varicocele y esterilizaciones (salpingectomías), lideran el volumen de solicitudes mensuales.

Para estas áreas, los CDI con quirófano activo procesan la mayoría de los casos.

En cuanto a la medicina media y alta, traumatología, reemplazo de cadera y rodilla, ginecología como la histerectomías y miomatosis y urología.

La Misión Milagro también se integra plenamente al sistema patria, gestionando cirugías de cataratas, carnosidades y glaucoma, además incluye el transporte de los pacientes desde zonas rurales hacia los centros oftalmológicos especializados.

Asimismo, el área de oncología quirúrgica recibe prioridad absoluta, activando protocolos de atención en menos de 15 días tras la validación del diagnóstico de tumoraciones malignas.

El Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa" recibe la mayoría de los casos infantiles como corrección de malformaciones congénitas, labio leporino y paladar hendido.

Así puede formalizar la solicitud de cirugía

El paciente o un familiar directo debe seguir un protocolo para el registro:

Descargar la aplicación VenApp y registrarse en la sección "Línea 58".

Seleccionar opción salud y luego intervención quirúrgica.

Adjuntar la cédula de identidad, informe médico sellado por un hospital público o IVSS, y los exámenes de laboratorio o imágenes.

El usuario debe verificar que sus datos en el sistema patria estén correctos .

La Brigada de Salud de su Cuadrante de Paz o de la Sala Situacional regional realizará una visita domiciliaria o telefónica para validar la condición socioeconómica y de salud del paciente.

Así, el estatus en la Venapp cambiará a "en proceso", y luego el paciente debe realizarse exámenes peroperatorios.

El sistema asigna una fecha y hora en el hospital donde se realizará la cirugía.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube