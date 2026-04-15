Play reaviva la mitología con una intensa confrontación en Zeus vs Hades – Gods of War 250

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El proveedor internacional de contenidos para iGaming Pragmatic Play presentó oficialmente Zeus vs Hades – Gods of War 250, una nueva tragamonedas que retoma el universo de la mitología griega para ofrecer una experiencia de alto voltaje. El título llega con un formato de cuadrícula 5x5 y un enfoque claramente orientado al gran potencial de premios, consolidando así una de las sagas más reconocidas del estudio.

Inspirado en la eterna rivalidad entre el dios del cielo y el señor del inframundo, el juego apuesta por una narrativa épica combinada con mecánicas que buscan elevar la intensidad en cada giro. La ambientación recurre a rayos, fuego y símbolos divinos que refuerzan la identidad visual de la serie.

Las versiones demo de Zeus vs Hades – Gods of War 250,(y otros juegos de Pragmatic Play) están disponibles en la sección de tragamonedas online de BeTragaperras.es.

Multiplicadores expansivos y hasta 25.000x de premio máximo

Uno de los elementos centrales de esta nueva entrega es la incorporación de multiplicadores comodín expansivos que pueden alcanzar valores de hasta 250x. Estos comodines crecen hasta cubrir completamente el carrete donde aparecen, incrementando de forma significativa el potencial de pago en una sola tirada.

El acceso a la ronda de bonificación se activa al conseguir tres símbolos scatter ubicados en los carretes uno, tres y cinco. Al cumplirse esta condición, se desbloquean 10 giros gratis, durante los cuales los comodines multiplicadores que aparezcan permanecerán fijos en su posición durante toda la función. Esta característica aumenta progresivamente las probabilidades de obtener combinaciones de alto valor.

El diseño matemático del juego permite aspirar a una ganancia máxima de hasta 25.000 veces la apuesta, una cifra que posiciona al título dentro del segmento de slots con alto potencial de premio. Esta combinación entre mecánicas conocidas y mejoras sustanciales refuerza el atractivo para quienes buscan volatilidad elevada y rondas de bonificación dinámicas.

Desde la dirección de operaciones del proveedor señalan que esta nueva entrega toma la base del juego original y la potencia con multiplicadores más ambiciosos y un techo de ganancia significativamente superior, ofreciendo así una evolución clara dentro de la saga.

Super Spins y expansión del universo Greek Gods

Además de la función principal de giros gratis, el lanzamiento incorpora dos modalidades de Super Spins, así como la posibilidad de adquirir directamente la ronda especial Super Free Spins en mercados donde esta opción está habilitada. Estas alternativas permiten a los jugadores acceder con mayor rapidez a las funciones premium y experimentar la parte más intensa del juego sin depender únicamente de la activación tradicional.

Zeus vs Hades – Gods of War 250 se suma al catálogo de tragamonedas inspiradas en la mitología griega que Pragmatic Play ha desarrollado en los últimos años. Entre ellas destaca Fortune of Olympus, uno de los lanzamientos recientes que también explora el universo del Olimpo con mecánicas modernas y premios elevados.

Con este nuevo título, la compañía refuerza su estrategia de ampliar sagas exitosas mediante mejoras tangibles en jugabilidad y potencial de pago. La confrontación entre Zeus y Hades no solo sirve como eje narrativo, sino también como símbolo de la intensidad que define a esta tragamonedas.

La propuesta combina elementos clásicos del género con innovaciones que buscan captar la atención de un público cada vez más exigente. En un mercado donde la diferenciación resulta clave, Pragmatic Play apuesta nuevamente por la mitología como fuente inagotable de inspiración, ofreciendo una batalla divina que promete emociones fuertes y oportunidades de gran recompensa.

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