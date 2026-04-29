Economía

Precios al mayor y detal en el Mercado de Coche este 29 de abril: hortalizas y frutas

Por Robert Lobo
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 10:01 am
Precios al mayor y detal en el Mercado de Coche este 29 de abril: hortalizas y frutas

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Acompáñanos a ver cómo están los precios a finales de este mes de abril.

De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta pagando a la tasa BCV. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este miércoles.

  • Ají llanero: $30
  • Papa: saco granola desde $33
  • Brócoli: cesta $12
  • Lechuga americana y romana: desde $4.5 la cesta
  • Coliflor: $ 10 la cesta
  • Cebollín: 1.700 bs 2kg
  • Perejil: cuenca 1.500 bs
  • Auyama: 250 bs el kilo
  • Cilantro fresco: 2.000 bs la cuenca
  • Céleri: cuenca 5kgs en $7
  • Cebolla: 350 bs el kilo
  • Ñame: 400 bs el kilo
  • Ocumo blanco: 450 bs el kilo
  • Zanahoria: Bs. 1.000 al detal y el saco en $30
  • Apio: bs 500
  • Repollo: $15 el saco
  • Tomates: $50 la cesta de 25 kgs
  • Pimentón: $35 la cesta
  • Yuca: saco $50
  • Batata: bs 350

Frutas

  • Cambur: cesta 20kgs en $9
  • Plátano: cestas desde $35
  • Guayaba: cesta $15
  • Parchita: cesta en $20
  • Aguacate polo: cesta en $150
  • Melón: kg bs 450
  • Lechosa: kg bs 450
  • Piña: 450 bs
  • Guanábana: $60 la cesta de 30 kg
  • Limón: cesta desde $55
  • Naranja: cesta en $45
  • Manga: cesta en $15
  • Patilla: bs 280 el kg

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