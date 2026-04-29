Precios al mayor y detal en el Mercado de Coche este 29 de abril: hortalizas y frutas

El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Acompáñanos a ver cómo están los precios a finales de este mes de abril.
De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta pagando a la tasa BCV. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este miércoles.
- Ají llanero: $30
- Papa: saco granola desde $33
- Brócoli: cesta $12
- Lechuga americana y romana: desde $4.5 la cesta
- Coliflor: $ 10 la cesta
- Cebollín: 1.700 bs 2kg
- Perejil: cuenca 1.500 bs
- Auyama: 250 bs el kilo
- Cilantro fresco: 2.000 bs la cuenca
- Céleri: cuenca 5kgs en $7
- Cebolla: 350 bs el kilo
- Ñame: 400 bs el kilo
- Ocumo blanco: 450 bs el kilo
- Zanahoria: Bs. 1.000 al detal y el saco en $30
- Apio: bs 500
- Repollo: $15 el saco
- Tomates: $50 la cesta de 25 kgs
- Pimentón: $35 la cesta
- Yuca: saco $50
- Batata: bs 350
Frutas
- Cambur: cesta 20kgs en $9
- Plátano: cestas desde $35
- Guayaba: cesta $15
- Parchita: cesta en $20
- Aguacate polo: cesta en $150
- Melón: kg bs 450
- Lechosa: kg bs 450
- Piña: 450 bs
- Guanábana: $60 la cesta de 30 kg
- Limón: cesta desde $55
- Naranja: cesta en $45
- Manga: cesta en $15
- Patilla: bs 280 el kg
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