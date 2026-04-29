Precios al mayor y detal en el Mercado de Coche este 29 de abril: hortalizas y frutas

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El Mercado Mayorista de Coche, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de legumbres, hortalizas y frutas. Acompáñanos a ver cómo están los precios a finales de este mes de abril.

De acuerdo con publicaciones compartidas en TikTok por la cuenta Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta pagando a la tasa BCV. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de algunas frutas y hortalizas para este miércoles.

Ají llanero: $30

Papa: saco granola desde $33

Brócoli: cesta $12

Lechuga americana y romana: desde $4.5 la cesta

Coliflor: $ 10 la cesta

Cebollín: 1.700 bs 2kg

Perejil: cuenca 1.500 bs

Auyama: 250 bs el kilo

Cilantro fresco: 2.000 bs la cuenca

Céleri: cuenca 5kgs en $7

Cebolla: 350 bs el kilo

Ñame: 400 bs el kilo

Ocumo blanco: 450 bs el kilo

Zanahoria: Bs. 1.000 al detal y el saco en $30

Apio: bs 500

Repollo: $15 el saco

Tomates: $50 la cesta de 25 kgs

Pimentón: $35 la cesta

Yuca: saco $50

Batata: bs 350

Frutas

Cambur: cesta 20kgs en $9

Plátano: cestas desde $35

Guayaba: cesta $15

Parchita: cesta en $20

Aguacate polo: cesta en $150

Melón: kg bs 450

Lechosa: kg bs 450

Piña: 450 bs

Guanábana: $60 la cesta de 30 kg

Limón: cesta desde $55

Naranja: cesta en $45

Manga: cesta en $15

Patilla: bs 280 el kg

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