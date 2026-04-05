Saime desplegará unidades móviles en Caracas: Conozca dónde estarán los puntos de cedulación este 6 de abril

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Con el objetivo de facilitar la obtención del documento de identidad, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) inicia este lunes 6 de abril el operativo especial "La Gran Toma de Caracas".

Esta jornada masiva contará con un despliegue tecnológico y humano diseñado para alcanzar los sectores más concurridos y las zonas populares de la capital, asegurando que el servicio llegue directamente a las comunidades.

¿Dónde estarán ubicadas las unidades del Saime?

Para esta fase de "La Gran Toma de Caracas", el organismo ha confirmado que las unidades de cedulación se establecerán en puntos estratégicos del centro y el oeste de la ciudad, priorizando las siguientes zonas:

Catia: Despliegue en diversos sectores populares de la parroquia Sucre.

La Cota 905: Atención directa para los habitantes de esta zona y sectores adyacentes.

El Valle: Unidades móviles dispuestas en puntos neurálgicos de la parroquia.

Centro y Oeste: Operativos especiales en las principales plazas y ejes parroquiales de estas jurisdicciones.

Capacidad operativa del despliegue

Para garantizar la fluidez del proceso, el Saime ha dispuesto un contingente especial que incluye:

9 tráilers de cedulación totalmente equipados.

11 unidades móviles que realizarán recorridos diarios por distintas comunidades.

Más de 100 funcionarios capacitados para brindar atención agilizada al público.

A través de sus canales oficiales, el Saime recordó que este operativo busca cubrir los puntos más distantes de la ciudad para que ningún ciudadano se quede sin su cédula de identidad durante este 2026.

Se recomienda a los usuarios acudir temprano a los puntos mencionados y portar una copia de su documento anterior si la poseen.

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