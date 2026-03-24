Santa Teresa dinamiza el mercado con su nueva oferta pública

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Santa Teresa lanza al mercado la Oferta Pública de hasta diez millones de acciones comunes Clase B, las cuales representan el 1,73% del capital accionario de la compañía, a través de su agente colocador Ratio Casa de Bolsa. La emisión cuenta con la aprobación de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), mediante Providencia Administrativa N.º 015, de fecha 06 de marzo de 2026.

Esta colocación representa para Santa Teresa una oportunidad para ampliar la inversión en sus capacidades productivas con miras a optimizar su crecimiento. Entre 2024-2025 la organización logró un crecimiento en volumen en Venezuela de 21% y continuando con este comportamiento, en el mercado internacional, Santa Teresa 1796 se mantuvo como la segunda marca que crece más rápido en el segmento Súper Premium en el mercado global, gracias al acuerdo de distribución que mantiene desde hace ocho años con Bacardí y registró un crecimiento interanual de 31 %.

“Esta emisión de acciones apunta a fortalecer la estructura financiera de la empresa y representa una oportunidad para continuar nuestro proyecto de crecimiento a largo plazo. Los recursos obtenidos de esta colocación nos permitirán avanzar en tres aspectos: inversión de capital, expansión operativa y en el desarrollo de las marcas de nuestro portafolio en Venezuela y en el mercado global”, afirmó Fady Abuyaghi, director de finanzas de Santa Teresa.

La selección de Ratio Casa de Bolsa, C.A. como agente estructurador y líder de esta colocación marca un nuevo hito tanto para la industria licorera venezolana como para el mercado de valores, al facilitar el financiamiento de operaciones, impulsar el crecimiento corporativo y fortalecer la confianza de los inversionistas en el sector productivo nacional. El cronograma de la Colocación Primaria y las condiciones de la oferta, se podrán consultar a través de www.ratiocb.com

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con 229 años de tradición y maestría venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.

CON INFORMACIÓN DE NOTA PRENSA.

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