100 medallas de oro para Santa Teresa 1796, el sabor que el mundo premia

Santa Teresa 1796, el ron súper premium más premiado del mundo, celebra un hito histórico al alcanzar su medalla de oro número 100 en competencias internacionales de gran prestigio. Este logro continúa consolidando su posición como un símbolo de excelencia, calidad y maestría y un referente global del ron venezolano que es aplaudido en todo el mundo.

El producto insignia de la marca obtuvo la medalla de oro número 100 en la más reciente edición de la Luxury Spirits Competition organizada por el Beverage Testing Institute en Chicago. Esta es una competencia donde solo participan bebidas de alta gama cuya evaluación se realiza bajo un exigente proceso de cata a ciegas. En esta ocasión, Santa Teresa 1796 fue reconocido por su suavidad, balance y complejidad, reafirmando su prestigio en el escenario internacional de los destilados de lujo.

“Alcanzar la medalla de oro número 100 exclusivamente para Santa Teresa 1796 es un logro sin precedentes que refleja la pasión, el compromiso y la maestría de todos los que hacen posible la elaboración de nuestro triple añejado. Es fruto del esfuerzo de un equipo que trabaja constantemente por la excelencia, y una prueba de que nuestro ron sigue conquistando fronteras y enalteciendo el nombre de Venezuela con cada botella.” afirmó Andrés Chumaceiro, director de operaciones de Ron Santa Teresa.

El reconocimiento otorgado por el Beverage Testing Institute se suma a una amplia lista de medallas de oro que el Santa Teresa 1796 acumula en importantes competencias internacionales, entre ellas destacan la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC), Berlin International Spirits Competition, International Wine & Spirit Competition (IWSC), International Taste Institute en Bélgica, Bartenders Brand Awards en el Reino Unido y Los Angeles International Spirits Competition. Estos galardones refuerzan su liderazgo como un referente global del ron súper premium.

Para Santa Teresa 1796 obtener el triunfo en competencias internacionales juega un papel fundamental porque comprueba su calidad frente a los estándares más altos del mundo. Además, en un contexto donde los consumidores son cada vez más exigentes y buscan conocer la historia y el proceso detrás de cada botella, participar en estos concursos resulta esencial para resaltar los atributos del ron, demostrar su consistencia y fortalecer su posicionamiento en el mercado global.

“Este logro es un homenaje al arte de hacer ron. Santa Teresa 1796, es el resultado de un proceso único de triple añejamiento en Solera, que combina tres etapas de maduración dando vida a un ron suave y balanceado con solo 3 gramos de azúcar por botella que cautiva paladares alrededor del mundo por su carácter y autenticidad.”, señaló Nancy Duarte, maestra ronera de Santa Teresa.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con 229 años de tradición y maestría venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.

