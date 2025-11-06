Saren: ¿Cómo pedir tu partida de nacimiento desde casa?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) emplea un proceso completamente digitalizado para tramita el acta de nacimiento, al emplear la solicitud de documentos esenciales.

Tal es el caso del acta de nacimiento, que fue incluido a su plataforma en línea. Para ello, el usuario deberá ingresar a la plataforma del Saren, y en caso de no tener cuenta, crearla con los respectivos datos.

¿Qué hacer cuando ya se creó el usuario?

En la plataforma el usuario deberá seleccionar "Registro Principal" y "Copias Certificadas.

Escoger el tipo de documento.

Rellenar con los datos requeridos y adjuntar un PDF de la copia de cédula de identidad junto con la del acta de nacimiento.

Pasos finales para completar el trámite

Cabe destacar que en caso de que el usuario necesite que el documento sea legalizado, esto podría tener un costo adicional. Cuando se confirme la solicitud, se generará la orden de pago que se podrá cancelar en el portal del Banco de Venezuela u otra sucursal bancaria.

Asimismo, el organismo estadal recordó que los solicitantes deberán mantenerse alertas con de la bandeja de entrada y la carpeta de spam del correo electrónico.

Esta es la única vía por la que se notifica el estatus final del documento y será entregado digitalmente, pues es una opción que permite a los usuarios dentro y fuera del país obtener en pocos días una copia certificada y legalizada.

