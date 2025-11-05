Beisbol venezolano

Así marcha la tabla de la LVBP este 4 de noviembre: Bravos de Margarita acecha el liderato

Por Jerald Jimenez
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 12:20 am

Las emociones de la LVBP siguen a la orden del día, con interesantes resultados de cara a la supervivencia por la clasificación al Round Robin.

Los Bravos de Margarita fueron los grandes vencedores de la jornada, luego de derrotar a los Navegantes del Magallanes 10 carreras por 3 en el José Bernardo Pérez de Valencia. Por su parte, los Leones del Caracas respiraron pese al mal momento y le propinaron una paliza a las Águilas del Zulia 16 por 3.

Por su parte, los Cardenales de Lara permanecen en la mitad de la tabla luego de derrotar 11 por 4 a los Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz. Asimismo, Tiburones de La Guaira completó la faena de batazos con un triunfo de antología frente a los Tigres de 17-6 en el estadio Universitario.

Así está la tabla de posiciones

¿Cuáles son los juegos para este miércoles? 

  • Águilas vs. Tiburones: 6:30 PM/ Estadio Universitario.
  • Bravos vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.
  • Cardenales vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.
  • Tigres vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Miércoles 05 de Noviembre - 2025
