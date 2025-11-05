¡Debut de ensueño! La Vinotinto sub 17 debuta en el Mundial con goleada ante Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sub 17 comenzó su participación en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025 con una victoria contundente de 3-0 frente a Inglaterra, una de las favoritas del Grupo E.

La oncena dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, aseguró sus primeros tres puntos con un juego directo y eficaz, anulando completamente a la escuadra inglesa.

El inicio del encuentro se desarrolló bajo el control del equipo conocido como los "Three Lions". El ataque inglés puso a prueba de inmediato a la defensa venezolana y, especialmente, al portero Alan Vázquez.

Vázquez se convirtió en un jugador clave en el arco de la Vinotinto durante los primeros minutos del encuentro con grandes atajadas y una excelente lectura del juego. El guardameta desbarató repetidas ocasiones de gol claras del equipo rival.

El momento de los primeros goles

Luego de superar la presión inicial, los comandados por Oswaldo Vizcarrondo se acomodaron mejor en la cancha, y ajustaron la marca para ganar confianza en el manejo del balón. Con el pasar de los minutos, se encontraron espacios y concretaron su mejoría con dos anotaciones antes del descanso.

El primer gol fue una sorpresa: Román Davis disparó cruzado desde el lateral, logrando que el balón entrara en la portería inglesa para el júbilo de la afición criolla.

Luego del cierre de la primera mitad, llegó el segundo tanto con un golazo de Dioner Fuentes, quien remató con potencia y colocación desde fuera del área al minuto 45' para dejar sin opciones al arquero rival.

Eider Barrios le puso el sello al triunfo

​Para la segunda mitad, la Vinotinto gestionó el ritmo del partido con inteligencia, manteniendo la ventaja en el marcador.

El gol definitivo, que selló la goleada histórica, llegó en el tiempo de descuento, en el minuto 90+3. El defensor Eider Barrios fue el encargado de marcar el 3-0 final.

​Con esta victoria, Venezuela suma tres puntos en el Grupo E, empatando en unidades con Egipto, que venció a Haití 4-1. Venezuela se ubica en el segundo lugar por diferencia de goles.

El próximo partido de la selección será un duelo directo por el liderato del grupo y la clasificación ante los africanos. Venezuela se enfrentará a Egipto el próximo vernes a las 9:30 AM.

