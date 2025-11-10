Servicio público: el profesor Pedro Alemán-Guillén de la UCV requiere un cateterismo cardíaco

Suscríbete a nuestros canales

Familiares, colegas y amigos del profesor Pedro Alemán-Guillén, figura clave en la academia venezolana con tres décadas de servicio en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y otras universidades, lanzan una nueva campaña de ayuda urgente.

El docente, Licenciado en Idiomas Modernos, Magíster y Doctor en Estudios del Discurso, quien formó generaciones de profesionales y representó al país en foros internacionales, necesita el apoyo de la ciudadanía para un procedimiento cardíaco vital.

A pesar de una campaña previa que logró recaudar 3.245 euros para estudios de alto costo, la meta inicial de cirugía de revascularización miocárdica resultó inalcanzable.

Ahora, médicos del Hospital Militar sugieren una solución alterna: CATETERISMO DIAGNÓSTICO MÁS ANGIOPLASTIA, que incluye la colocación de dos stents medicados.

Por lo que la nueva campaña busca recaudar fondos para la compra de insumos, cubrir una colaboración de $1.500 para el hospital y $2.000 para gastos postoperatorios.

La familia asegura que el profesor Pedro, quien mantiene firme su compromiso con la UCV pese a las adversidades, depende de estas contribuciones para seguir con vida.

