Salud

Servicio público: José Ovidio necesita nuestra ayuda para su recuperación tras sufrir un ACV

Por 2001

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 11:47 am
Servicio público: José Ovidio necesita nuestra ayuda para su recuperación tras sufrir un ACV

Familiares y amigos del señor José Ovidio señalan que ha sido durante décadas un pilar familiar. Padre, abuelo y tío ejemplar, su sabiduría y carácter guian a quienes lo rodean con afecto y firmeza.

En tal sentido, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), José enfrenta una dura batalla por su salud. Su familia solicita apoyo económico para cubrir medicinas, consultas médicas y enseres esenciales.

¿Cómo puedes ayudar a José Ovidio?

Tu aporte puede marcar la diferencia en su proceso de recuperación. Cualquier colaboración, por pequeña que sea, suma en este momento crítico.

Puedes enviar tu ayuda a través de las siguientes vías:

Pago Móvil

  • Banco: Mercantil

  • Cédula: 12310510

  • Teléfono: 0414-3873069

Zelle

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
México
Taylor Swift
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 30 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América