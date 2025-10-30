Servicio público: José Ovidio necesita nuestra ayuda para su recuperación tras sufrir un ACV

Familiares y amigos del señor José Ovidio señalan que ha sido durante décadas un pilar familiar. Padre, abuelo y tío ejemplar, su sabiduría y carácter guian a quienes lo rodean con afecto y firmeza.
En tal sentido, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), José enfrenta una dura batalla por su salud. Su familia solicita apoyo económico para cubrir medicinas, consultas médicas y enseres esenciales.
¿Cómo puedes ayudar a José Ovidio?
Tu aporte puede marcar la diferencia en su proceso de recuperación. Cualquier colaboración, por pequeña que sea, suma en este momento crítico.
Puedes enviar tu ayuda a través de las siguientes vías:
Pago Móvil
Banco: Mercantil
Cédula: 12310510
Teléfono: 0414-3873069
Zelle
Correo: bá[email protected]
Titular: Bárbara Nava
