Servicio Público: Elvia Bastardo necesita ayuda económica para enfretar lesión cerebral

Familiares y amigos de la pediatra Elvia Bastardo hacen un llamado solidario a la comunidad para colaborar con los gastos médicos derivados de una lesión cerebral que requiere intervención quirúrgica inmediata.

La paciente enfrenta una condición delicada que amerita resolución quirúrgica especializada. El procedimiento, de alto costo, debe realizarse en los próximos días para evitar complicaciones mayores.

Cómo colaborar

Quienes deseen apoyar económicamente pueden hacerlo a través de las siguientes vías:

Pago Móvil Banco de Venezuela : 1283648 Teléfono asociado: 0424-1891190

Zelle Correo electrónico: [email protected]

Cada aporte, por pequeño que sea, suma en este momento crítico. Los allegados agradecen profundamente la solidaridad de quienes puedan contribuir y piden compartir esta información para ampliar el alcance del llamado.

