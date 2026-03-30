Servicio Público | Solicitan donantes de sangre para la señora Rosa Losada

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad se une en un esfuerzo solidario llevando a cabo una campaña de recolección de sangre con carácter de urgencia para atender la situación de la ciudadana Rosa Losada quien actualmente padece de cáncer en el colon.

La paciente se encuentra recluida en la Clínica Loira ubicada en el Paraíso, municipio Libertador, Distrito Capital, a la espera de una intervención quirúrgica necesaria para su recuperación.

Por su parte, sus familiares y amigos hacen un llamado a la solidaridad de la comunidad del Paraíso y el municipio Libertador para que asistan a colaborar. Si bien, la disponibilidad de sangre es indispensable para que el personal de salud pueda proceder con la operación requerida.

Si usted desea donar, lo único que debe llevar es su identificación (Cédula de Identidad), haber comido y pasar al piso 3 de la Clínica Loira en el paraíso, Caracas. La recaudación de sangre se extenderá durante todo el día (24 horas).

Diagnóstico

Durante agosto del año 2024, la señora Rosa Losada fue diagnosticada con cáncer de colon, según lo dio a conocer su hija, la periodista Vanessa Moreno Losada, quien recientemente ha iniciado una campaña para la recolección de fondos destinados a una cirugía para evitar que el tumor continúe creciendo.

En mayo del año 2025 los médicos le indicaron a Rosa Losada que la Quimioterapia había dado resultados, sin embargo, durante el mes de enero del presente año, descubrieron que el tumor de la señora Losada apareció de nuevo y obstruye el 40 % del recto. Aunque no hay metástasis y ella ha indicado que se siente estable.

Según lo dio a conocer su hija, Vanessa Moreno, hasta el momento no ha presentado síntomas graves, por lo que es un indicativo para actuar.

Luego de someterse a varios exámenes, el equipo médico de Losada indicó que necesitaba una operación con carácter de urgencia la cual será llevada a cabo el día de hoy, para evitar que el tumor siga creciendo. Por esta razón, necesita seis donantes de sangre de tipo O+ todo el día (24 horas).

Finalmente, se recuerda a la población que este acto de solidaridad es prioridad para el funcionamiento de los servicios de cirugía. Cualquier persona con sangre O+ tipo de sangre puede ayudar a la señora Rosa Losada a cumplir el objetivo de su operación y posteriormente su pronta recuperación.

Visita nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube