Unicef Venezuela ofrece esta vacante por tiempo limitado: así puedes postularte

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El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) Venezuela anunció la apertura de una convocatoria para ocupar la posición de Experto/a en Emergencias en las oficinas de UNICEF ubicadas en Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, la organización recomendó a los aspirantes revisar que su formación académica y trayectoria profesional coincidan con los requerimientos específicos de la vacante antes de enviar sus datos.

Para participar, los usuarios deben utilizar exclusivamente la plataforma digital de la organización. Señalaron que el único medio para postular es en la plataforma app.unv.org.

Asimismo, solicitaron a los candidatos actualizar su perfil en dicho sistema para garantizar que la información sea vigente y precisa. Solo tendrán hasta el 30 de marzo al mediodía para formalizar su postulación.

Beneficios del programa

Al tratarse de una vacante en modalidad presencial, el organismo ofrece un paquete de beneficios diseñado para el sostenimiento del personal durante su periodo de servicio. Estas son las condiciones:

Estipendio mensual para gastos básicos.

Seguro médico de cobertura internacional.

Días de vacaciones remuneradas. en el reclutamiento

Aclaratoria de Unicef sobre el proceso de reclutamiento

La oficina de Voluntarios ONU Venezuela emitió una advertencia para prevenir posibles fraudes o estafas relacionadas con procesos de empleo en el sistema internacional.

"Ni el programa UNV ni ninguna entidad ONU cobra dinero en ninguna etapa del proceso de postulación o selección", señaló el organismo, que aclaró que cualquier solicitud de pago para exámenes médicos, trámites administrativos o entrevistas, debe ser considerada como una irregularidad ajena a la institución.

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