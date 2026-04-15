UPEL lanza convocatoria clave para este sector: conozca los detalles del proceso

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La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), junto al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), realizará una jornada especial dirigida al personal docente, administrativo y obrero del rectorado en Caracas.

La actividad busca facilitar trámites relacionados con licencias de conducir y actualización de datos en un solo punto de atención.

Servicios disponibles durante la jornada

Durante el operativo, los asistentes podrán realizar varios trámites vinculados al sistema del INTT. Entre los principales servicios se encuentran:

Emisión de licencias por primera vez

Renovación de licencias vigentes

Traspasos de documentos

Certificación y actualización de datos

El objetivo es agilizar estos procesos administrativos para el personal universitario.

Fecha, horario y ubicación

La jornada se llevará a cabo el jueves 16 de abril, en horario de 8:00 am a 1:00 pm. El punto de atención será el rectorado de la UPEL, ubicado en la zona de Gato Negro, en Caracas.

El operativo forma parte del trabajo conjunto entre la UPEL y el INTT para acercar servicios públicos a sectores específicos. Estas jornadas permiten descongestionar oficinas y ofrecer atención directa en espacios institucionales, facilitando la realización de trámites esenciales sin traslados adicionales.

La iniciativa representa una ventaja para los trabajadores de la institución, ya que les permite actualizar documentos obligatorios de conducción de forma más rápida.

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