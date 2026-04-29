Venta de cemento a precio solidario en todo el país este 29 de abril: puntos de las jornadas

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La Corporación Socialista del Cemento (CSC), en conjunto con el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional y el sistema "Comuna o Nada", anunció el despliegue nacional de la Gran Jornada Comunal de Venta de Cemento a Cielo Abierto.

La actividad, programada para este miércoles 29 de abril, busca facilitar el acceso directo al cemento Portland Gris con el fin eliminar intermediarios y fortalecer los proyectos de construcción comunitaria.

Distribución nacional y puntos de atención

Según informó la CSC en su cuenta de Instagram, la jornada se desplegará de manera simultánea en 17 entidades federales, garantizando una cobertura que abarca desde la zona capital hasta las regiones más remotas del país. Los puntos de venta autorizados estarán activos en los siguientes estados:

Distrito Capital

Estado Miranda: Con atención especial en el Eje Metropolitano (Baruta) y el Eje Barlovento (Acevedo).

Región Oriental: Sucre, Anzoátegui y Monagas.

Región Central y Llanos: Aragua, Carabobo y Guárico.

Región Occidental y Andina: Zulia, Falcón, Lara, Trujillo, Táchira y Barinas.

Región de Guayana y Delta: Bolívar y Delta Amacuro.

Garantizan producto de calidad

Durante esta actividad, los ciudadanos podrán adquirir Cemento Portland Gris Tipo I, producido bajo los estándares de la Corporación Socialista del Cemento (CSC). Este insumo es fundamental para obras de infraestructura y reparaciones domésticas, presentándose en su empaque convencional de 42,5 kg neto.

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