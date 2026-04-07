Vuelos ida y vuelta desde 90 dólares con Laser: ¿Cuáles son los destinos?

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​En el marco de su 32.º aniversario, la aerolínea Laser Airlines ha lanzado una promoción especial que busca incentivar el turismo interno en Venezuela.

Con tarifas que parten desde los 90 dólares (impuestos incluidos) para boletos de ida y vuelta, la compañía abre una ventana de oportunidad para quienes planean sus viajes dentro del territorio nacional este 2026.

​Los destinos de la "Tarifa Aniversario"

​La promoción abarca los puntos más estratégicos de la geografía venezolana, conectando la capital con el oriente, el occidente y la zona andina del país.

Los destinos incluidos en esta tarifa especial son:

​Porlamar (Isla de Margarita): Ideal para quienes buscan el sol y las playas del Caribe.

​Barcelona: Puerta de entrada al estado Anzoátegui.

​Maracaibo: Conexión directa con la capital del estado Zulia.

​El Vigía y La Fría: Destinos clave para los viajeros que se dirigen a la región de los Andes venezolanos.

​Condiciones y Reservas

​La aerolínea destacó que estos precios ya contemplan la carga impositiva, lo que facilita la planificación del presupuesto de los usuarios.

Bajo el lema "Venezuela te espera", Laser busca reafirmar su presencia en las rutas inolvidables que ha operado durante más de tres décadas.

​Para consultar disponibilidad de fechas y asegurar el cupo en estas tarifas promocionales, los interesados pueden contactar directamente a la aerolínea a través de su línea de atención vía WhatsApp al número 0412.266.2637, donde se brinda asistencia personalizada para las reservas.