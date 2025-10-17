Adolescente es lanzada desde un tercer piso en Anzoátegui: CICPC aclara los motivos y el móvil

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a dos sujetos por lanzar de un tercer piso a una adolescente de 15 años en situación de calle.

La información le dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde detalló que los hombres, identificados como Jorge Rafael Arcia Naranjo (56) y José Gregorio Mujica Veliz (24), quienes fueron detenidos en las parroquias Puerto La Cruz y Pozuelos, municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui.

“Las pesquisas determinaron la participación directa de Arcia y Mujica en el hecho. Se estableció que la agresión fue el resultado de una acalorada discusión motivada por asuntos pasionales con la joven con quien presuntamente mantenían una relación sentimental; motivo por el cual momentos en que se encontraban dentro del inmueble, iniciaron una discusión y cegados por la ira empujaron a la víctima”, explicó.

El suceso ocurrió en un edificio ubicado en la calle Buenos Aires del Casco Central de Puerto La Cruz.

La joven quedó gravemente herida, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Luis Razetti de Barcelona, donde su estado de salud es de pronóstico reservado.

Ambos victimarios quedaron a la orden de la Fiscalía 23ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de la entidad.