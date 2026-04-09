"Aumento salarial responsable": Consecomercio reacciona ante anuncios de Delcy Rodríguez

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El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, habló sobre el anuncio realizado por la presidente interina, Delcy Rodríguez, sobre un aumento salarial “responsable”, el cual está previsto para el próximo 1 de mayo.

Al respecto, Rodríguez consideró que las remuneraciones salariales para los trabajadores del país, podrán generarse de manera correcta, por medio de “asignaciones responsables” de los ingresos de la actividad económica.

Según el empresario, tales asignaciones deben contar con un financiamiento adecuado, para evitar que se “generen expectativas” equivocadas y que “después el Estado tenga que inyectar dinero que no es producto de la actividad económica”.

Sanciones afectan la sostenibilidad del salario mínimo

Por otro lado, indicó que existen “dos líneas importantes” que influyen para la sostenibilidad de un aumento de salario, como lo son “el control del diferencial cambiario y el control de la inflación”.

Sin embargo, durante una entrevista con VTV, Rodríguez consideró que, para ello, es importante que se retiren “las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela (BCV), para que los corredores financieros sean más dinámicos”.

Actualmente, Estados Unidos informó que evalúa levantar las sanciones impuestas en 2019 al BCV, como parte de las medidas para regularizar el sistema cambiario, facilitar la operatividad financiera internacional y aumentar la producción petrolera en Venezuela.

Tales medidas, a juicio del presidente de Consecomercio, son una necesidad “que tiene el sector privado para que la integración entre la banca y los corredores financieros internacionales sea mucho más fluida”.

En cuanto a las condiciones laborales, como los son el pago de horas extras y horas por jornada, Rodríguez indicó que el gremio trabaja en propuestas que englobarán necesidades como las prestaciones sociales y la participación del trabajador, así como “la posibilidad de que ellos puedan escalar posiciones dentro de la empresa”.

Medidas económicas inclusivas y de generación de riqueza

En una entrevista anterior con Unión Radio, Rodríguez informó que la organización espera que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, evalué medidas económicas inclusivas y de generación de riqueza.

Explicó que si no se establecen medidas para generar riqueza desde los sectores públicos y privados no se podría sostener un aumento salarial para mejorar los ingresos de los trabajadores.

“Si no generamos riquezas no podemos pagar mejores remuneraciones para que el sector privado de manera progresiva en el lapso de varios años pueda ir absorbiendo parte de esa burocracia oficial que, a nuestra modesta interpretación y con mucho respeto, pensamos que es excesivamente alta: tres millones y medio de empleados públicos”, dijo el vocero.

Entre las medidas esperadas por el sector comercial, Rodríguez mencionó la creación de un modelo de descentralización administrativa y fiscal, con el que cada región pueda hacerse cargo de su crecimiento económico y evitar la dependencia de los ingresos petroleros.

El presidente de Consecomercio insistió en la necesidad de tomar acciones para detener el diferencial cambiario y los niveles inflacionarios que, considera, “pulveriza la capacidad de compra del venezolano”.

Asimismo, llamó a la pronta publicación en Gaceta Oficial de la Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de Trámites Administrativos.

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