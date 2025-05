Bala perdida mata a joven venezolano en Texas mientras dormía

Suscríbete a nuestros canales

Un joven venezolano murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras dormía en su apartamento en el complejo Bahama Glenn en Dallas, Texas. De acuerdo con los reportes, se trató de una bala perdida.

La víctima quedó identificada como Gabriel Alejandro Golindaño Álvarez, de 31 años de edad, reseñó La Nación.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del viernes. De acuerdo con los informes, la Policía de Dallas informó sobre, al menos, 20 disparos que se registraron en un apartamento conjunto al de la víctima.

Al parecer, una bala habría atravesado la pared y terminó por impactar al venezolano mientras dormía.

La esposa de Gabriel, Joana Ceballos De Sousa, relató que ambos vivían en el apartamento de arriba de donde se produjeron los disparos. “Me extraño que él no se despertara con el ruido, porque él era quien siempre me llamaba cuando oía algo raro. Cuando lo llamé no respondió, y cuando me di cuenta vi que estaba bañado en sangre” detalló la mujer.

Gabriel Alejandro había migrado de Venezuela hace cuatro años. Estaba por iniciar un nuevo trabajo como ayudante de cocina. “Era un hombre honesto, sociable, con metas que quería alcanzar” dijo la testigo.

La Policía de Dallas confirmó que el caso quedó bajo investigación, hasta ahora no hay ningún arresto.

El portavoz del organismo detalló que aún están tras la pista de los responsables.

El joven venezolano no tenía antecedentes penales, no tenía ninguna relación con pandillas ni con drogas, su plan era poder comprar una casa en Venezuela y regresar para ver de nuevo a su madre.

El disparo que lo mató no tenía un destinatario claro. “Solo fue una víctima más de la violencia descontrolada”, indicaron los medios locales.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube