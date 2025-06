Intensifican búsqueda de prófugo en Washington tras asesinato de sus tres hijas: las asfixió con bolsas plástica

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del estado de Washington han desplegado un operativo masivo para localizar a Travis Caleb Decker, un exsoldado del Ejército de 32 años, acusado del asesinato de sus tres hijas pequeñas, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campamento remoto cerca de Leavenworth.

La búsqueda se extiende a lo largo del popular sendero Pacific Crest Trail y áreas circundantes, con más de 100 oficiales y la Guardia Nacional involucrados en el rastreo de zonas montañosas y boscosas del centro del estado.

La información sobre este caso fue obtenida del portal web de The Associated Press, que detalla que las niñas —Paityn (9 años), Evelyn (8) y Olivia (5)— fueron reportadas desaparecidas el 30 de mayo por su madre, tras no ser devueltas después de una visita programada con Decker en Wenatchee.

Las autoridades encontraron los cuerpos de las menores atados con bridas y con bolsas en la cabeza, en un terreno escarpado cercano a un campamento.

Decker, quien sirvió en Afganistán y tiene entrenamiento avanzado en supervivencia, está prófugo y es considerado peligroso. Se ha ofrecido una recompensa de hasta 20,000 dólares por información que conduzca a su captura.

La exesposa de Decker había expresado preocupaciones sobre su salud mental y condiciones de vida inestables meses antes de la tragedia.

Las autoridades continúan recibiendo pistas y exhortan a la población a reportar cualquier avistamiento del sospechoso para acelerar su detención y llevar justicia a las víctimas.

