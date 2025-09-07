Cae un monstruo en Táchira: la brutal historia de un padre que abusó de su hija desde los cinco años

Suscríbete a nuestros canales

La justicia venezolana dictó una sentencia de 28 años y seis meses de prisión contra un sujeto identificado como Pedro Padro Niño Manchego de 37 años por cometer abuso sexual contra su hija menor de edad en el estado Táchira.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó la decisión, que culmina un proceso judicial iniciado tras la denuncia de la madre de la víctima.

El Ministerio Público (MP) acusó a Niño Manchego del delito de acto sexual con víctima especialmente vulnerable en perjuicio de su hija, de 12 años.

La investigación del caso comenzó el 23 de septiembre de 2023, después de que la madre de la niña presentara una denuncia formal ante el Cicpc en el poblado de Rubio de la entidad andina.

Revelaciones de un largo calvario

Según el reporte oficial, la menor confesó a su madre que los abusos de su padre ocurrieron durante un período de siete años, a partir de que la niña tenía cinco años.

La valiente revelación de la víctima condujo a la apertura de un proceso judicial que culminó con la condena de su progenitor.

Las evaluaciones forenses realizadas por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Rubio confirmaron lesiones de antigua data en la menor, así como indicadores psicológicos de abuso sexual infantil, maltrato y estrés agudo. Ante estas pruebas, Niño Manchego fue arrestado el mismo día de la denuncia para que el MP pudiera iniciar el proceso penal.

Condena y reclusión

Durante el juicio, la Fiscalía 26ª de Táchira ratificó la acusación contra Niño Manchego. El Tribunal 1º de Juicio en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la entidad dictó la condena y ordenó la reclusión del acusado en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana del Táchira.

El caso marca un importante precedente en la lucha contra la violencia sexual en el país.

