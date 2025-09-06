Mariely Chacón, una madre venezolana que dio la vida por sus hijos tras naufragar en La Tortuga

Suscríbete a nuestros canales

El 7 de septiembre de 2021, Mariely Chacón se convirtió para Venezuela en sinónimo de amor y sacrificio al dar la vida por sus dos hijos luego de tres días a la deriva en el mar Caribe.

Todo comenzó el viernes 3 de septiembre, cuando ella junto a su esposo Remis David Camblor, los hijos de ambos David (6 años) y María Beatriz Camblor (2 años), Verónica Martínez (la niñera), Alejandro Osorio Graterol y Vianney Dos Santos Morales (ambos esposos), Juan Manuel Suárez Torres y José Javier Marcano Narváez, zarparon desde Higuerote, estado Miranda, en una embarcación llamada “Thor” con destino a la isla La Tortuga, donde esperaban divertirse.

Pero el viaje pronto se convirtió en una pesadilla, que hasta la fecha mantiene a cinco personas desaparecidas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Verónica Martínez, la niñera y una de las sobrevivientes de esta tragedia, contó en febrero de 2022, en entrevista con Periodismo Descentralizado, que empezaron el recorrido con otra lancha que pertenecía a un amigo de nombre Alexander, pero que en un momento decidieron regresar sin ella saber el por qué, por lo que retornaron solos.

Pero David Camblor decidió retomar la ruta hacia la isla y, aseguró que la lancha “no presentó ninguna falla”; aunque a otros medios de comunicación como Impacto Venezuela, les afirmó que la embarcación iba en sentido contrario a la dirección de las olas, lo que provocó que la embarcación se partiera en dos y se generara el hundimiento.

“Recuerdo que entró mucha agua, demasiada, pedimos ayuda por radio, pero nadie nos escuchó”, lamentó, “es ahí donde David (el esposo de Chacón) pide que nos pongamos los salvavidas y nos tiremos al agua”.

“Yo fuí la última en salir (de la lancha), ví como se hundían los motores, los asientos, me quedé en shock, todos me gritaban ‘sal Verónica’ y fue por ellos que pude salir. Todos teníamos salvavidas”, relató, asegurando que cree que “no se pasaron” de la isla, “a nosotros nos faltaba media hora para llegar” a la isla

Aseguró que una vez en el agua amarraron la cava de hielo de una balsa (pequeña), “pero David pidió desamarrar porque el oleaje con el jalón podría desprender las asas de la balsa, que era no único que teníamos para salvarle la vida a los niños”.

Contó que lo único que pudieron rescatar de comida fue un pan, un refresco y un jugo, y que ese mismo día del accidente, el primero en irse fue José Javier Marcano, “ni idea del motivo del porque se fue, nos cansamos de gritarle que viniera”.

Agregó que la noche fue “tranquila pero a la vez con miedo”, llovió y se mantuvieron los ocho juntos.

“Vianney y Alejandro decían que iban a buscar la manera de ser papás, que los padrinos iban a ser Mary (Mariely) y David, y quién iba a cuidar a sus hijos era yo, porque a ella le gustaba la manera y la confianza que Mary depositaba en mí con sus hijos”, recordó.

Las noches eran “difíciles”

Al ser preguntada si en la segunda noche continuaban juntos, Martínez responde de manera afirmativa con la cabeza, y resaltó que este horario del día eran los más difíciles por las mordidas de los peces “unas eran más duras que otras, tengo las marcas”.

Al tercer día, sólo quedaba un poco de pan y no tenían nada que tomar. Mencionó que Camblor era el líder y mantenía sus esperanzas de que su “amigo Alexander” los rescataría ese domingo porque era cuando regresaban los visitantes de la isla La Tortuga.

“Fue así, Alexander regresó ese domingo, vio los carros parados en el estacionamiento en el apartamento de él, nos salió a buscar y al no encontrarnos en la Marina, colocó la denuncia”, expresó.

Resaltó que la noche de ese día pasaron a ser siete personas en el agua, ya que murió Juan Suárez ahogado.

Más tristeza

Para el lunes, el cuarto día de esta tragedia, Camblor perdió las esperanzas de rescate y había decidido separarse del grupo para buscar ayuda pero Chacón lo detenía diciéndole que “no la dejara sola ni a ella ni a sus hijos”.

“Ese día murió Vianney ahogada (...) David intentó ayudarla montándola en una tabla que teníamos para darle RCP, aunque no pude ver porque en ese momento Alejandro (esposo de Vianney) se alejaba y fuí a rescatarlo con la cava”, añadió.

Continuó relatando que “cuando logramos llegar a donde estaba el resto del grupo ven que ya Vianney estaba muerta y Alejandro estaba como en shock, cuando entro en sí agarró el cuerpo (de su esposa) se lo puso sobre el hombro y se fue flotando con ella”.

Fue en ese momento en el qué David Camblor decide irse y Mariely Chacón lo deja ir despidiéndose con amor de él.

“Todos esos días los niños estuvieron tranquilos (...) al irse David, Mary me amamantó a mi y los niños. Yo me metí en la cava y ella estaba en la pequeña balsa con sus hijos, la deje de escuchar la noche de ese día”, contó con tristeza.

Un día agridulce

La mañana del quinto día, martes, Martínez se dió cuenta que Mariely Chacón había muerto a los 40 años, que de acuerdo con el informe forense, la madre sufrió un colapso en sus órganos vitales debido a la deshidratación aguda.

Horas más tarde, sus hijos y la niñera fueron encontrados en una estado de deshidratación severa y con quemaduras de primer grado por el sol.

“Escuche el helicóptero, levante la mano para que ellos vieran que estaba viva”, dijo Martínez.

¿Qué sucedió con los niños?

Noris Marroquín de Chacón, madre de Marielys, se quedó con los niños David y María Beatriz Camblor.

“Ella en varias oportunidades me dijo ‘mami si me pasa algo, quiero que te quedes con los niños’, y yo los tengo”, contó la abuela de los pequeños, en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta.

Contó que actualmente residen en Maracaibo, estado Zulia, el niño tiene 11 años y cursa sexto grado y le gustan las matemáticas. Mientras que la pequeña es alegre y extrovertida. Aunque, ante la tragedia, los pequeños asisten al psicólogo.

“José David los recuerda mucho porque él era más grande, la niña no mucho era muy pequeña. Son niños amados y felices (...) Hemos asistido al psicólogo para ir aceptando todo emocionalmente, porque olvidar nunca”, dijo.