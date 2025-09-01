PNB desarticula GEDO: oficiales hallan una caleta

Suscríbete a nuestros canales

En un operativo contra el tráfico ilícito de drogas, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron desarticular un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO).

De acuerdo con el reporte oficial, en el procedimiento se llevó a cabo la aprehensión de dos presuntos integrantes de la banda denominada Los Jobiteros, liderada por Kennedy Manzano Bravo y Alfredo Manzano.

PNB desarticula GEDO

La operación tuvo lugar cuando los funcionarios realizaron una inspección de rutina en el sector Los Jobitos Playa Caimán del municipio Miranda en la entidad zuliana.

Cabe destacar que, durante el operativo, fueron decomisadas una embarcación tipo Go-Fast, cuatro motores fuera de borda, siete chalecos antibalas, dos radios portátiles, 20 pipas de 220 litros de combustible, así como instrumentos de navegación.

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube