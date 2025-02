Díaz Paruta sobre caso Cibell Naime: Tuvo un hijo en prisión y luego abandonó Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Cibell Naime, ocurrido hace 30 años, sigue vigente en la memoria de los venezolanos debido al impacto que causó tanto en los ciudadanos como en los investigadores del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial, conocido como PTJ.

La reaparición de Naime en TikTok alborotó el avispero y sus videos, en los cuales expone su vida austera junto con su gato, se han hecho virales. El regreso a la vida pública genera opiniones encontradas.

Algunos la cuestionan con severidad, otros alaban que esté en libertad porque ya pagó por sus crímenes. Lo cierto es que todo lo relacionado con este suceso genera gran interés en internet.

Según la responsable de los asesinatos del abogado Miguel Tauil y del estudiante Juan Carlos González, ocurridos el 13 de diciembre de 1994, trabaja en la limpieza de una oficina y hace café “ellos no saben lo que hice, si no, no me contratan”, dijo en un live a través de la red social china.

En el siguiente trabajo encontrará material fotográfico y una página del diario 2001 pertenecientes al archivo del Bloque DEARMAS.

¿Qué dijo el jefe de los investigadores? Habla Leonardo Díaz Paruta

El comisario Leonardo Díaz Paruta era el jefe de investigaciones de la PTJ para la época. Lideró la averiguación del doble asesinato de Los Naranjos y en un mes le presentó al país a la autora del hecho: una mujer de ascendencia libanesa, de 18 años de edad y quien respondía al nombre de Cibell Naime Yordi, una estudiante de bachillerato en el parasistema Minerva.

En su canal de Youtube, el avezado detective dio detalles del procedimiento y cómo llegaron a la implicada. Precisó que la joven había comprado un gato de raza y pagó con un cheque robado a su padre, Shauki Naime.

Jazmín, la gata de Cibell Naime. Foto: Archivo Bloque DEARMAS

El progenitor, quien era un reconocido ginecobstetra y ganadero, se dio cuenta y profirió una severa amenaza contra su familia. “Su papá dijo que estaba averiguando, que esperaba que el banco le dijera quién había cobrado el cheque y si era alguien de su familia estaba dispuesto a matar a quien le había quitado ese cheque. Esas eran las amenazas del doctor Shauki contra su familia, por eso, al regresar de Estados Unidos golpea a Cibell al enterarse que ella había comprado el gato con ese cheque”, agregó Díaz Paruta.

Este ultimátum habría sido el detonante para que la joven se comunicara con Tauil y exigirle la devolución del cheque, por 20 mil bolívares. Se trasladó hasta la casa del abogado y se hizo pasar por la compradora de dos perros.

Cibell Naime en Tribunales. Foto: Archivo Bloque DEARMAS

Ingresó a la camioneta de una de las víctimas y discutió con el vendedor. Tras la negativa de este de devolver el instrumento de pago lo asesinó de un disparo y repitió el procedimiento con su acompañante por haber presenciado todo.

"Tuvo un hijo en prisión y luego huyó de Venezuela"

Uno de los temas que más intriga a los internautas tiene que ver con la vida de Naime en prisión. Díaz Paruta indicó que la mujer tuvo un hijo con un custodia y después de esto recibió una medida humanitaria.

Luego de ser sentenciada. Cibell Naime hizo una presentación como bailarina de danza árabe en el INOF. Foto: Archivo Bloque DEARMAS

“El caso no quedó así. A los trece años fue beneficiada con una medida de casa por cárcel, con un hijo que había tenido con un custodio. A los meses, la medida de estar en su casa fue revocada y cuando fueron a buscarla para volver al INOF había abandonado el país, posiblemente a un país árabe que no tenga extradición hacia Venezuela”, apuntó.

Portada de la revista Bohemia, febrero de 1995. Foto: Archivo Bloque DEARMAS

Esta referencia contrasta con lo expuesto por Naime en un vivo de TikTok, cuando un seguidor le preguntó por su hijo y ella respondió que no era madre y que la pregunta “estaba cargada de morbo”.

La gráfica de Cibell Naime, golpeada por su padre, que se divulgó en los medios venezolanos. Foto: Archivo Bloque DEARMAS

Naime Yordi vive entre su trabajo y la pequeña habitación donde reside, que contrasta significativamente con su casa de clase alta, en la cual creció, ubicada al este de Caracas.

Vea a continuación los detalles suministrados por el comisario Díaz Paruta.

