Estrella de OnlyFans abre fuego contra ladrones: intentaban robar su alijo de criptomonedas de $20 millones

La estrella de OnlyFans Amouranth, fue amenazada de muerte y golpeada con una pistola mientras los ladrones exigían acceso a sus criptomonedas.

La noticia salió a la luz cuando Amouranth publicó un escalofriante mensaje en Twitter/X: "Me están robando a punta de pistola". Este tuit, que generó una oleada de preocupación entre sus seguidores, fue la única forma que encontró para alertar de la situación sin arriesgar su vida.

Según ha relatado posteriormente, los asaltantes la sacaron de la cama en plena noche y la golpearon con la culata de una pistola, exigiendo que les entregara su alijo de criptomonedas de $ 20 millones.

"Me dieron el teléfono y me dijeron que iniciara sesión con una pistola en la cabeza", explicó la streamer, añadiendo que la amenaza de muerte era real y que cualquier intento de llamar a la policía habría sido "una sentencia de muerte".

Minutos después, un nuevo post, aún más escalofriante: "Creo que disparé a uno de ellos, querían mis cryptomonedas, estaban gritando y me han sacado de la cama".

En medio del pánico, la joven logró publicar el mensaje que alertó a sus seguidores y, posiblemente, evitó un desenlace aún peor.

Este incidente ha puesto de nuevo en el foco la vulnerabilidad de los creadores de contenido ante situaciones extremas. Amouranth ya había tomado medidas de seguridad debido al acoso constante que sufre, pero ni siquiera esto fue suficiente para evitar el asalto.

En sus declaraciones, ha pedido a sus seguidores que no trivialicen lo ocurrido, subrayando que se trata de un hecho real y extremadamente grave.

Tardó una hora más en poner un nuevo post, en el que se veía un vídeo de su jardín con la policía fuera con sirenas. Siguiendo a este, otro duro mensaje: "Estoy cubierta de sangre pero solo una parte es mía, os explicaré más tarde, pero estoy bien".

Y efectivamente, después explicaba qué había pasado: "Ha sido a punta de pistola, me dieron mi teléfono, me pusieron el arma en la cabeza y me dijeron que lo desbloqueara. Publiqué eso porque llamar habría sido una sentencia de muerte".

En otro mensaje explicaba que había sangrado mucho, pero que estaba estable en el hospital. Amouranth ha podido, según ella misma relata, sobrevivir a ese ataque, y hacerlo hiriendo a uno de los atracadores. Veremos en qué queda esta situación.

