Imágenes sensibles: Hallan el cuerpo de un niño de 8 años tras ser arrastrado por la corriente de un río en Guatire

Este jueves 12 de noviembre las autoridades de Guatire, en el municipio de Zamora, del estado Miranda, llevaron a cabo el triste hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de 8 años que estaba desaparecido desde el pasado miércoles.

De acuerdo con el reporte oficial, la búsqueda inició el día de ayer luego que el niño cayera a un río de la zona y fuera arrastrado por la corriente.

Niño desaparecido en Guatire

Según el reporte de medios locales, el niño desapareció en horas de la tarde de ayer miércoles 11 de noviembre, al resbalar y caer en un río en el sector Cupo del municipio Zamora.

Asimismo señala que las autoridades y el cuerpo de seguridad iniciaron al operativo de búsqueda y rescate de forma inmediata.

Hallan el cuerpo sin vida

Sin embargo, lamentablemente durante la tarde de este jueves las autoridades hallaron el cuerpo del infante a 11 km de la zona donde se había desaparecido.

El pequeño fue hallado a 11 km de Cupo, específicamente en la comunidad de Caño Rico, tras ser arrastrado por la corriente desde el día de ayer.

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