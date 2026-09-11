Matrimonio venezolano detenido por ICE en Florida: tenen una solicitud de asilo pendiente

Una pareja venezolana resultó detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), durante una parada para cargar la batería de su vehículo eléctrico Tesla, en la ciudad de Doral, condado de Miami-Dade, Florida (EEUU).

Los detenidos quedaron identificados como Marianela Pujol y Nelson José Díaz, cuya captura se registró el pasado domingo durante un operativo del ICE.

De acuerdo con el reporte de Telemundo, Pujol y Díaz trabajan como agentes de seguros. Ambos se encontraban en una estación de carga para vehículos eléctricos cuando fueron interceptados. Ambos permanecen detenidos en Dania Beach.

Matrimonio venezolano detenido por ICE

El matrimonio venezolano llegó a Estados Unidos en 2021 con una visa de turismo e inició un proceso de asilo político. El gobierno todavía no resolvió la solicitud.

Daniela, la hija mayor de la pareja, de 21 años, relató que recibió un mensaje en el que su madre le avisó que el ICE la había detenido.

Durante una llamada telefónica, la hija escuchó parte del intercambio entre Pujol y uno de los oficiales. Su madre le preguntó al agente si el arresto respondía a una infracción o a algún motivo específico.

El funcionario negó la existencia de una falta concreta, pero indicó que debía trasladarlos a un centro porque tenían una solicitud de asilo pendiente.

La pareja tiene una solicitud de asilo pendiente

Se pudo conocer que la pareja tiene una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos. De acuerdo con reportes sobre el caso, no se trata de dirigentes políticos ni de figuras públicas vinculadas a la política venezolana.

La joven destacó que sus padres no tienen antecedentes penales. La familia creó una cuenta en GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir los gastos legales del caso.

Su detención generó preocupación entre la comunidad venezolana de Doral, especialmente entre quienes tienen procesos migratorios abiertos y habían solicitado protección mediante el sistema de asilo estadounidense.

Para realizar una solicitud de asilo, el inmigrante debe demostrar ante las autoridades estadounidenses un temor fundado de persecución por alguno de los motivos contemplados por la ley.

Al respecto, el abogado representante de Immigration No Complication, Carlos Eduardo Bermúdez, explicó que un trámite abierto permite permanecer en Estados Unidos mientras las autoridades toman una decisión, pero no concede por sí mismo un estatus migratorio.

Tener una solicitud pendiente no impide que ICE ejecute acciones migratorias.

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