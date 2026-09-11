Imágenes sensibles: madre venezolana atacada a puñaladas por su expareja en su lugar de trabajo

Una mujer de nacionalidad venezolana y madre de dos niñas, narró los momentos de horror que vivió cuando su expareja la atacó brutalmente con un cuchillo en su lugar de trabajo.

La víctima, Heidy Yasmar Rodríguez Guzmán, habló desde la cama de un centro médico en Bogotá sobre los hechos ocurridos el pasado 6 de septiembre de 2026.

El ataque, que quedó registrado por cámaras de seguridad del local donde se encontraba la mujer. En el audiovisual se pudo observar el momento cuando el venezolano Anthony Gabriel Vilera Delgadillo irrumpió para agredirla con un cuchillo.

El agresor ya se encuentra tras las rejas de forma preventiva, indicó Noticias RCN.

Atacó a su expareja con un cuchillo en su trabajo

Los hechos se registraron en el local comercial donde laboraba Rodríguez, ubicado en el módulo 4 de la Terminal de Transportes El Salitre, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Según el testimonio de la víctima, Vilera Delgadillo llegó con la intención de quitarle su teléfono celular. Sin embargo, ante la resistencia de la joven, el agresor volcó una vitrina sobre ella y comenzó a atacarla con el cuchillo.

“Si no eres para mí, no eres para nadie; te voy a cortar el cuello y te voy a matar”, gritó el venezolano mientras la apuñalaba. La mujer sufrió cinco heridas con arma blanca en el rostro y una puñalada en la espalda, las cuales comprometieron gravemente sus órganos internos.

Heidy Rodríguez, madre de dos niñas de 4 y 6 años, reveló que en ese momento pensó que perdería la vida. Afortunadamente, las personas que transitaban por el lugar escucharon sus gritos y lograron intervenir.

Policía de Colombia detiene al agresor

Cuatro ciudadanos, entre ellos un fotógrafo de la terminal, identificado como Duberney, intervinieron para controlar al agresor. Los hombres lo desarmaron y sometieron sobre el suelo hasta la llegada de la Policía Nacional de Colombia.

La hermana de la víctima, Mariana Rodríguez, informó que la relación de los dos involucrados concluyó en marzo de 2026, luego de que la víctima denunciara constantes agresiones físicas por parte del hombre.

Luego, durante los siguientes seis meses, Vilera la persiguió a Heidy en su trayecto diario, la acosó en las inmediaciones de su residencia e incluso llegó a amenazarla con cuchillo dentro del sistema de transporte TransMilenio. La joven también habría sufrido una agresión sexual.

La amenazó con un mensaje de texto

El día previo al intento de asesinato, el hombre le había enviado un mensaje directo en el cual advertía que la mataría.

Ahora, la víctima permanece en un hospital con un pronóstico delicado pero estable. Requiere con urgencia una cirugía reconstructiva de rostro debido a los cortes, además de una intervención quirúrgica en el pulmón.

Al respecto, la Fiscalía General de la Nación presentó al acusado ante un juez de control de garantías e imputó formalmente el delito de tentativa de feminicidio.

A pesar de que el procesado no aceptó los cargos, la administradora de justicia determinó que representa un peligro inminente para la sociedad y ordenó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario preventivo.

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