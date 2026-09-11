¿Cuáles son los delitos que enfrentará "La Tapa del Frasco" ante la justicia venezolana?

Tras su aprehensión en la madrugada del pasado miércoles 9 de septiembre por comisiones de la División de Investigación Penal (DIP) en el estado Carabobo, la ciudadana Elizabeth Ochoa fue puesta a la orden del Tribunal 6.° de Control con competencia en Corrupción, donde la representación del Ministerio Público formalizará la imputación de tres cargos penales.

Delitos Precalificados ante la Justicia Venezolana

De acuerdo con las informaciones oficiales derivadas del procedimiento policial y confirmadas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Ochoa enfrentará cargos por la presunta comisión de:

Valimiento de Nombre: Configurado al arrogarse falsamente el apadrinamiento, vinculación o protección directa del ministro Diosdado Cabello para evitar ser procesada o detenida durante una actuación policial. Tráfico de Influencias: Asociado al intento de coaccionar a los funcionarios actuantes y evadir la acción de la justicia bajo la pretensión de gozar de impunidad o un estatus de excepción. Ultraje a Funcionario Público: Derivado del amedrentamiento, desacato e insultos vertidos de forma directa contra los efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el ejercicio de sus funciones.

Procedimiento en Cuerpos de Control

La imputada permanece bajo custodia preventiva en la sede de la División de Investigación Penal (DIP) del estado Carabobo.

Las autoridades policiales y ministeriales hicieron un llamado a las personas afectadas por incidentes previos vinculados a la detenida a formalizar sus denuncias ante la fiscalía para ser acumuladas en el expediente del caso.





​​​​​​

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube