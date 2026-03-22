No pudo escapar: la grabación que delató a un joven tras intentar "apagar" un punto de seguridad en Los Teques

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Un adolescente de 16 años fue detenido luego de ser sorprendido mientras causaba daños a una cámara de la Sala de Operaciones de Seguridad (SOS) instalada en el kilómetro 25 de la Carretera Panamericana, a la altura del Centro Comercial Petrocas, en Los Teques, estado Miranda.

Por su parte, el menor de edad residenciado en Guaremal, resultó captado por dicha cámara cuando recogió una piedra del suelo y la lanzó contra el equipo. Sin embargo, gracias a la rápida gestión de las unidades patrulleras, se logró arrestar al atacante.

En el mismo orden de ideas, el secretario de Seguridad Ciudadana y director de Poliguaicaipuro, Carlos Andrade, advirtió que "No permitiremos que se atente contra los bienes públicos destinados a proteger nuestro pueblo. El monitoreo es constante y la respuesta policial es inmediata".

SOS

Del mismo modo, Andrade enfatizó que el sistema SOS cuenta con operadores calificados las 24 horas del día. "El objetivo es claro: prevenir el delito y asegurar que todos los ciudadanos respeten las normativas para garantizar el bienestar común", destacó.

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