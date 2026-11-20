Una niña venezolana de 6 años que estaba reportada como desaparecía en Venezuela, fue rescatada por efectivos policiales en Ecuador.

Se supo por los funcionarios policiales que se le hicieron algunos cambios en la apariencia física de la pequeña, con el fin de dificultar su identificación y rastreo.

Rescatan a niña venezolana en Ecuador

De acuerdo con la información recopilada por el canal de televisión Venevisión, efectivos de la Policía Nacional de Ecuador lograron el rescate de la pequeña en la provincia Santa Elena.

La Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT) de Ecuador, activó un operativo identificado como 'Cero Impunidad 37633', luego de recibir una alerta por parte del Cuerpo de Investigaciones Científica, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela.

Cambios en su aspecto físico

Al respecto, señala que los funcionarios policiales lograron ver algunos cambios en la apariencia física de la pequeña, presuntamente realizados con el fin de evitar que su identificación sea fácil.

Cabe destacar que la infante tenía una notificación amarilla por la Interpol y estaba reportada como desaparecía en Venezuela. Tras su rescate, los efectivos policiales realizaron la detención de una mujer de 62 años, de nacionalidad venezolana, quien presuntamente estaría involucrada en el caso.

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