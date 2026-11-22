Funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Estado Carabobo (Sipec), adscritos a PoliCarabobo, detuvieron a un hombre de 37 años por revender entradas con sobreprecio en los alrededores del Estadio José Bernardo Pérez, en la parroquia San Blas del municipio Valencia.

Detalles del proceso



El procedimiento ocurrió la tarde del sábado 21 de noviembre de 2026, horas antes del cuarto duelo de la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Durante labores de patrullaje preventivo e investigación de campo, los agentes recibieron denuncias directas de aficionados que hacían fila en las taquillas del recinto deportivo.

Ubicación



Tras las alertas de los fanáticos, la comisión policial ubicó al sospechoso en las adyacencias del parque de pelota. El hombre ofrecía cada boleto para el choque entre los eternos rivales a un costo de 25 dólares, pese a que el valor nominal de las localidades marcaba 10 dólares.

Revisión corporal



En la revisión corporal y de pertenencias, los funcionarios incautaron 20 boletos físicos. Además, hallaron un teléfono celular con registros de compraventa digital mediante códigos QR correspondientes a otras 50 entradas para el mismo compromiso. En total, el operativo sacó de circulación 70 boletos destinados a la reventa ilegal.

PoliCarabobo



El despliegue respondió a las directrices del director general de PoliCarabobo, comisario mayor Yosber Solórzano, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para combatir la especulación en espectáculos públicos.

Traslado y descenlace



Los efectivos trasladaron al detenido, junto con los 20 boletos físicos y el dispositivo móvil, hasta la sede policial. Posteriormente, el caso quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público para las actuaciones legales correspondientes.

Resultados del clásico



El encuentro deportivo de esa noche en Valencia transcurrió con normalidad y cerró con victoria de Navegantes del Magallanes 4 carreras por 3 sobre Leones del Caracas, resultado que empató la serie particular de la campaña y dejó a ambos conjuntos igualados en el tercer puesto de la tabla con marca de 17 triunfos y 14 derrotas. PoliCarabobo reiteró su presencia permanente en las instalaciones deportivas de la entidad para resguardar el orden y proteger el bolsillo de los asistentes.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube